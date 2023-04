Dengue: se disparan los casos en Rafaela

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, brindó un nuevo reporte semanal de enfermedades transmitidas por mosquitos, dengue y chikungunya, y precisó que a la fecha se registran 7.661 casos, de los cuales 14 requirieron internación, entre ellos dos niños que se encuentran en terapia intensiva en el hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe. Al respecto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, señaló que “la semana pasada habíamos reportado 5.838 casos pero han aumentado significativamente y, en los departamentos más afectados, los contagios se han duplicado”; y precisó que del total “66 son de chikungunya. De modo tal que seguimos trabajando junto a todos los gobiernos locales en operativos territoriales, fundamentalmente en General Obligado, que concentra 4.117 casos”.

“También observamos que se duplicaron en el departamento Rosario, donde hay 1.252 casos, de los cuales 1.179 corresponden a la ciudad, 25 a Granadero Baigorria y 28 a Pérez. En el departamento La Capital se contabilizaron 381 contagios, de los cuales 341 son en la ciudad de Santa Fe, 19 en Santo Tomé, 4 en Recreo y 10 en Rincón. Asimismo, los números en los departamentos San Cristóbal y Castellanos también aumentaron considerablemente”, agregó Jorge Prieto.

Posteriormente, enfatizó que “estas enfermedades llegaron para quedarse” y que “de la prevención que hagamos este año dependerá la evolución de los brotes en el año próximo”. En este sentido, explicó que “la reproducción del mosquito aedes aegypti hembra es muy, muy rápida. Sus huevos pueden permanecer, por ejemplo, en una plantera en desuso, en muchos objetos en los patios, sin que el frío del invierno los afecte y, ni bien aparecen los primeros días de calor, lluvia y humedad, se hidratan, eclosionan, nacen. Este es el principal desafío que tenemos durante todo el año: dar vuelta esos objetos para que no acumulen agua, limpiarlos con cepillos si no tenemos opción, y aquellos que no sirvan descartarlos”, continuó.

“Mientras tanto, también desde el Estado proseguimos ahora en los operativos de bloqueo de focos de contagio, de prevención, identificación y contención, al tiempo que insistimos en extremar las medidas de cuidado individuales y familiares, fundamentalmente teniendo en cuenta que habrá mucha circulación de personas por Semana Santa”, detalló el funcionario. Por último, Prieto precisó que “hay 14 personas internadas en la provincia por estas enfermedades, de las cuales algunas están en terapia intensiva, dos de ellas son niños en el hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe”.



DISTINTOS SíNTOMAS

En tanto, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, diferenció los cuadros de dengue de los de chikungunya, pero advirtió que todos reciben la misma vigilancia y atención por parte del sistema de salud. “El dengue generalmente se presenta con fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón y/o sangrado de nariz y encías. Pero la chikungunya si bien comparte síntomas es notable el dolor articular, un profundo dolor en muchas articulaciones del cuerpo”. “No obstante, se previenen de la misma manera y por eso debemos incrementar las medidas de cuidado fundamentalmente ahora que se aproxima un fin de semana largo”, concluyó Cudós.



EN RAFAELA

Mientras tanto, en nuestra ciudad los casos de dengue tampoco paran de crecer, al igual que en el resto de la provincia y del país. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades sanitarias locales, hasta este miércoles son 756

aunque en el reporte provincial se informaron 633. Cabe consignar que esa diferencia se debe a que existen pequeñas demoras entre los laboratorios, la carga de los datos y los reportes. Igualmente, hubo varios pacientes rafaelinos que debieron ser internados en distintos nosocomios locales debido a cuadros que se fueron complicando. Pero, el aumento de contagios fue considerable en relación al reporte de la semana pasada, donde se habían informado 603 casos en nuestro medio. Hay que recordar que desde hace algunos días, la Dirección de Epidemiología de la provincia de Santa Fe decidió incluir a Rafaela en el listado de localidades con circulación viral de dengue. En cuanto al resto de las localidades del departamento Castellanos, se informaron 16 contagios en Sunchales, 4 en San Antonio y San Vicente; 3 en Bauer y Sigel y Frontera; 2 en Susana y 1 en Angélica, Ataliva, Bella Italia, Coronel Fraga, Humberto Primo y Lehmann. En cuanto a las localidades cercanas a nuestro medio de otras jurisdicciones, se anunciaron 854 casos en Ceres, 11 en Esperanza y 8 en El Trébol, entre otras.



FIEBRE CHIKUNGUNYA

Se confirmaron 66 casos de fiebre Chikungunya con residencia en la provincia de Santa Fe y que se distribuyen en las siguientes zonas:

* Departamento Rosario: 55 casos confirmados, 54 en Rosario y 1 en Villa Gobernador Gálvez.

* Departamento La Capital: 10 casos confirmados, 10 en Santa Fe.

* Departamento San Martín: 1 caso confirmado, 1 en María Susana.