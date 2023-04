Después de 40 años rugió a pleno el Berta Torino de Peña R.U.E.D.A.

Por Víctor Hugo Fux



En el atardecer del pasado martes, en el galpón del Classic Cars Garage, de esta ciudad, el automovilismo deportivo de Rafaela vivió un momento pleno de emociones.

Ya había ocurrido algo similar unas dos semanas atrás, cuando el Berta Torino liberó de sus entrañas el inconfundible sonido de un motor que revivió tras permanecer en silencio durante nada menos que 40 años.

Esta vez, la convocatoria fue más numerosa, pero los que ocuparon el centro de una escena que movilizó los sentidos y los recuerdos cargados de nostalgias, fueron los mismos que escribieron la historia pasada y la reciente.

Apenas un puñado de minutos habían transcurrido desde las 18:00, cuando se encendió el motor, bajo la supervisión de Rodolfo Gieco (histórico mecánico de la Peña R.U.E.D.A.) y Lucas Bauducco (restaurador del icónico vehículo).

No fue casualidad que las primeras aceleraciones se escucharan en el preciso momento que ingresaba al lugar Jorge Juan Ternengo (uno de los pilotos del automóvil que compitió en la Mecánica Argentina Fórmula 1).

La ceremonia fue breve y cuando la planta impulsora se llamó a silencio, los aplausos surgieron de manera espontánea, reconociendo el excepcional trabajo realizado desde que el 7 de julio del año pasado el auto fue trasladado desde las instalaciones del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela.

En la sede de esa entidad, el Berta Torino volverá a ser exhibido, pero en el futuro en un recinto vidriado, sobre bulevar Hipólito Yrigoyen, a pasos de su intersección con Juan B. Justo.

El monoplaza restaurado en el galpón de bulevar Guillermo Lehmann, fue puesto en marcha en varias ocasiones, la segunda de ellas por el mismísimo "Nene", el piloto que logró el triunfo más importante de la agrupación local, nada menos que en las "500 Millas Argentinas" de 1969, pero al mando de un Bravi Tornado, con el fue campeón ese mismo año.

Rodolfo Gieco se ilusionó con poder completar al menos una vuelta sobre el Berta Torino en el autódromo. No pudo ocultar esa voluntad y hasta llegó a reclamar un buzo para cumplir esa prueba.

El desafío también fue lanzado para que Jorge Ternengo sea otro de los que pueda conducir esa máquina, que por derecho adquirido tendría reservada su butaca, además, a Lucas Bauducco.

LA OPINIÓN recabó algunos datos que vale la pena compartir. Por ejemplo, se reconoció que los pistones fueron los elementos que demandaron las gestiones más complejas para conseguirlos.

Tampoco resultó sencillo el trámite que derivó en la adquisición de los neumáticos que hoy equipan al monoplaza, al igual que los cojinetes y los amortiguadores, por citar algunas piezas que hicieron posible el armado del rompecabezas.

La presentación en sociedad del Berta Torino no tiene una fecha precisa, pero está claro que no pasará mucho tiempo.

Será algo más que una nueva puesta en marcha de un auto que ya está en condiciones de ocupar un lugar en la grilla de largada, porque se trabaja por estas horas para comprometer las presencias de quienes fueron sus pilotos: el santafesino Héctor "Matraca" Prono y el cordobés Carlos "Cacho" Ruesch.

A ellos se sumará, obviamente, Jorge Ternengo. Y la pregunta es: ¿podrá estar también Carlos Ternengo, radicado en México, pero que viajó a Rafaela en más de una oportunidad para estar más cerca de sus afectos?

El paso más importante ya pudo darse, en una gestión que demandó algo menos de nueve meses y respondió a una promesa que se conoció en una reunión no demasiado lejana celebrada en el CAAR.

Por supuesto que restan algunos detalles para que el Berta Torino pueda lucir su fisonomía definitiva, pero esa nueva instancia seguramente podrá concretarse dentro de los próximos dos o tres meses, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los responsables de ejecutar las tareas que restan.