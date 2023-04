La carne campeona del mundo en la visión de cadena

En una mesa ganadera virtual, organizada por el grupo inversor “ADBlick Agro”, se reunieron un especialista en cría de ganado (Fernando Canosa), uno de los principales empresarios frigoríficos del país (Carlos Riusech) y un referente de la parrilla argentina (Christian Petersen), coordinados por el analista número 1 del sector (Víctor Tonelli), para reflexionar acerca del presente y futuro de la carne argentina.

La presentación de estos referentes se dio en un contexto especial para este producto emblemático nacional, después de que Lio Messi campeón del mundo fuera a festejar a la icónica parrilla “Don Julio”, que recientemente fue elegido como “el mejor restaurante de carne del mundo”. Además, la semana pasada, el sitio consultor “TasteAtlas” publicó que “el asado argentino”, fue elegido como “el mejor plato de América”. Por todo ello, el sector ganadero de nuestro país, tiene motivos más que suficientes para sentirse orgulloso y motivado, a pesar del contexto adverso que atraviesa la producción en general.



"EL PRELUDIO DE UN GRAN MOMENTO”

Para el Ing. Fernando Canosa, "hay pocas ganaderías en el mundo que tengan las posibilidades de crecimiento que tenemos nosotros". En su rol de referente técnico de ganadería en CREA y coordinador de la Mesa de las Carnes Argentinas, expresó: "Veníamos creciendo desde 2015, desde el punto de vista productivo, en porcentaje de destete, en productividad, peso de faena, pero la sequía realmente ha sido un mazazo".

Pero destacó: "Estamos en el peor momento de los próximos cuatro o cinco años y la demanda insatisfecha de carne, sin embargo hizo que del 2015 al 2019 cuadrupliquemos el nivel de exportaciones, lo cual puede volver a ocurrir; necesitamos aumentar la cantidad de pasto y la producción", estimando que “es el preludio de un gran momento para la ganadería, la continuidad de lo que veníamos experimentando hasta el 2019".



"ES PROMISORIO EL FUTURO”

El CEO del frigorífico Gorina y vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Carlos Riusech, decidió separar "la foto de la película" que tiene hoy la ganadería. "La foto de cierre del 2022 es buena (900 mil toneladas exportadas), con más de tres millones de producción de carne y un consumo que frenó su caída. Pero en la película hay condicionantes, como el sistema de exportación administrado, con cupos, retenciones, cortes prohibidos y programas de abastecimiento a precios pactados".

También enumeró los "cisnes negros" que agregaron volatilidad al mercado: "Europa tuvo las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, que derivó en un incremento en el costo de la energía que se vio reflejado en menores compras". Además, "China tuvo fuertes restricciones durante todo el año pasado que afectaron a la importación". Mientras tanto, "la industria nacional ha invertido, creo que el sector sería capaz de canalizar hasta un treinta por ciento más de exportación sin ningún tipo de dificultad", preparándose estratégicamente para el rebote del contexto.



"PONER EN VALOR A LA CARNE ARGENTINA"

"Soy un apasionado de la ganadería”, cuenta el reconocido cocinero Christian Petersen, que en los últimos años ocupó la escena mediática como parrillero y autor de libros sobre carnes. Pero además, es criador de novillos bajo sistema de cría y engorde en pasturas naturales, y desde hace varios años produce toneladas de carne para su negocio gastronómico. Su rol es “unir el consumo con los productores y el campo”.

Contó que hace seis años hizo un programa de televisión sobre asados y desde entonces “siempre me impresionó la repercusión que tiene la carne argentina. Cuando me llegó la segunda propuesta para escribir un libro de asados se me ocurrió hacer algo para diferenciar la carne, hablar de la calidad”.

En este sentido, "las parrillas de punta que ponen de vuelta en valor a la carne argentina en los platos de los restaurantes, vuelven a ser el ícono argentino, y podemos decir orgullosos que la carne de ahora, con buenas pasturas, con terminación a corral, marmoleo, con calidad, es la mejor del mundo. Tenemos que unirnos y contar lo que pasa", considera. Es que hay muchas cosas para contar atrás de la carne, como que es sustentable gracias a la captura de carbono de las pasturas, o todo el arraigo que genera gracias al trabajo en todos los puntos del país.

"Las carnicerías hacen un trabajo divino, pero falta mucha información todavía, quién lo crió, en dónde, cuándo, qué raza es", explicó Petersen. "Somos muy buenos, pero nos falta una política que haga que sea un esfuerzo colectivo. Esto es poner en valor a la carne como pasa con el café, el vino, la oliva, el agua mineral. Que cualquier persona pueda ir a comprar carne y tenga más parámetros. Eso va a llegar", remarcó. "Se viene una ganadería más de punta, con mucho conocimiento, sustentable. Y una sociedad comiendo algo menos de carne pero de mayor calidad".