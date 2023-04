Boca arranca su camino en la Copa Libertadores

Boca Juniors, en un contexto extraño, con un DT interino como Mariano Herrón, aunque con la convicción de ser siempre protagonista, iniciará su camino en la Copa Libertadores este jueves como visitante del Monagas Sport Club, en Venezuela, en un partido válido por la primera fecha del Grupo F.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en la ciudad de Maturín, ubicada a 500 kilómetros de Caracas, será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y televisado por Fox Sports.

El Grupo F comenzará esta noche en Colombia con el partido que animarán desde las 23 el local Deportivo Pereira y Colo Colo, de Chile.

Boca se coronó seis veces campeón de la Libertadores, la última en 2007 con un súper equipo en el que brillaban Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Rodrigo Palacio y Ever Banega, entre otros, dirigido por Miguel Ángel Russo, y luego por más que intentó repetir no pudo conseguirlo.

Monagas, dirigido por Jhonny Herrera, perdió el viernes pasado con Carabobo por un amplio 3-0 en un partido válido por la octava fecha de la Liga de Primera División de Venezuela (Futve) y no tiene jugadores de jerarquía que atemoricen.

Los más destacados de la formación son los panameños Orlando Mosquera, Harold Cummings, Abdiel Arroyo e Iván Anderson, y el paraguayo Aldo Quiñonez.



Las posibles formaciones:



Monagas: Orlando Mosquera; Harold Cummings, Iván Anderson, Rubén Ramírez y Aldo Quiñonez; Christopher Rodríguez, Edson Castillo, Oscar Jiménez y Edgar Carrión; Edanyilber Navas; y Abdiel Arroyo. DT: Jhonny Ferreira.



Boca Juniors: Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdéz y Frank Fabra: Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Mariano Herrón.



Arbitro: Wilton Sampaio, de Brasil.

Cancha: Monumental de Maturín.

Hora de inicio: 21.

TV: Fox Sports.