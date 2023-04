El ‘León’ tendrá árbitro cordobés

9 de Julio se prepara para recibir el domingo a Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 5 de la zona 4 del torneo Federal A.

Dicho encuentro comenzará a las 19 hs, se disputará en el estadio Germán Soltermam y será arbitrado por Jonathan Daniel Correa, de Córdoba. Los asistentes serán Matías Balmaceda y Luis Ortíz. Como cuarto llegará Néstor Cáceres.

En relación al equipo titular, el DT, Maximiliano Barbero, aún no dio pistas pero este jueves llevará a cabo el entrenamiento futbolístico en el cual probará la formación que tiene en mente para ir en busca de la primera victoria. Hasta aquí, el León, no pudo sumar puntos en tres presentaciones.



EL RESTO DE LA FECHA



16.30hs Boca Unidos vs Juventud Antoniana (Guillermo González), 17.00hs Central Norte vs San Martín Formosa (Álvaro Carranza) y Sol de América vs Crucero del Norte (Enzo Silvestre).



LAS POSICIONES: Sarmiento de Resistencia 12, puntos; Gimnasia y Tiro (Salta) 7; Boca Unidos de Corrientes 5; Sol de América 4; Juventud Antoniana 4; San Martín de Formosa 4; Central Norte de Salta 3; Crucero del Norte 3; 9 de Julio 0.



UNIÓN, EL DOMINGO EN SUNCHALES



Unión de Sunchales recibirá el próximo domingo 9 de abril a Douglas Haig de Pergamino, por la fecha 5 de la zona 3 del Federal A. Dicho encuentro comenzará a las 16.30hs y será arbitrado por José Sandoval.