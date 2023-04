Crecer con Medrán: Alex Luna y un presente formidable en la “Crema”

Como nunca, demostró que puede ser opción. Le dieron la oportunidad, la confianza, y se ganó la titularidad. Se calzó la 10 de la ‘Crema’, esa camiseta que en las últimas temporadas no encontraba dueño, a su mejor ‘representante’, y es figura. La descosió en Adrogué, anotando un golazo y siendo uno de los detacados en el 1 a 1 ante Brown. No volvió a Rafaela. Se quedó en Buenos Aires para entrenarse con el seleccionado juvenil del ascenso en el predio Lionel Andrés Messi, y fue titular. Y la rompió también. Incluso asistió a su compañero de equipo, Gino Albertengo (que tuvo su debut en selección) para que meta uno de los goles en el entrenamiento. Ayer regresaron y hoy se sumarán a sus compañeros, ya para poner la cabeza nuevamente en la Primera Nacional y en lo que viene: Estudiantes de Caseros, el domingo a las 20 en el Monumental.



“Viene bien, en un momento importante”, señaló Ezequiel Medrán sobre el rendimiento del pibe Luna. Y luego, el DT agregó: “Creemos en él, lo estamos acompañando en este crecimiento. El límite lo va a poner él, está trabajando muy bien, sumando minutos y aprendiendo. Es importante en esta etapa, hasta que encuentre su punto más alto, el de convivir con situaciones buenas, malas, es una aprendizaje constante. Nos pone contentos porque se lo ve bien”.



Creen. Crecen. Y, en este caso, crecer es poder. Y Luna, que hace algunos días cumplió sus 19 años y ya suma más de 50 partidos en la primera de la ‘Crema’, viene demostrando todo lo bueno que se ‘habló’ cuando se lo ‘veía asomar’.



“Esto es paso a paso, tengo que estar tranquilo”, señaló un cauto Luna, el pasado lunes, minutos después del empate ante Brown de Adrogué.



En relación al juego, a lo ‘castigado’ que fue por sus contrincantes el futbolista albiceleste analizó: “Fue un partido muy duro, cada vez que recibía me intentaron hacer falta. Lo fui llevando tranquilo hasta que se dio el gol”.



Y sobre el jugadón del gol, Luna contó: “Fue una jugada muy rápida, una pared con el chueco Laméndola y fue una decisión rápida, vi que el arquero me salió muy rápido y por suerte me quedó un espacio para gambeterarlo y terminar en gol”.



Por último, y en relación a este presente que vive en la Crema, Alex indicó: “Es muy importante la confianza que me da el cuerpo técnico, mis compañeros, en el día a día trato de crecer, de aprender de los más grandes y trato de dar lo mejor en cada partido”. Crack.