Los Troncos: se corrió en San Jerónimo Norte

La categoría Los Troncos volvió a presentarse en el circuito del San Jerónimo Motor Club de la localidad de San Jerónimo Norte, para llevar a cabo la segunda fecha de la temporada 2023.

La programación mecánica que tuvo su anticipo el día sábado y se completó el domingo, tuvo una muy buena respuesta de participantes y espectadores.

En esta oportunidad, la carrera especial, que contó con la presencia de pilotos invitados, estuvo reservada a la divisional Turismo C, en un evento que arrojó estos resultados en cada una de las finales realizadas el domingo.



Fórmula: 1° Juan Bostico; 2° Brian Perino; 3° Rubén Coll; 4° Juan Vegetti; 5° Amílcar Nicola; 6° César Jacob; 7° Martín Schnell; 8° Ricardo Lehber; 9° Roberto Peralta; 10° Hernán Merki y 11° Luis Ostertack.



Promocional: 1° Pablo Ferace; 2° Darío Rainaudi; 3° Marcos Menossi; 4° Cristian Gazzano; 5° Germán Pontoni; 6° Spreggero - Lobato; 7° Nicolás Nicoli; 8° Martín Rolando; 9° Jonatan Fux; 10° Andrés Schwab; 11° Martín Druetta; 12° Pablo Aranda; 13° José Malano y 14° Pablo Gieco.



TC 2000: 1° Nicolás Rojas; 2° Nicolás Del Patto; 3° Víctor Schurrer; 4° Matías Beckmann; 5° Lautaro Ledesma; 6° Gerardo Paporello; 7° Elías Saucedo; 8° Axel Vogt y 9° Mario Nagel.



Turismo A: 1° Alejandro Messa; 2° Sebastián Zanabria; 3° Gastón Mierke; 4° Marcelo Zanabria; 5° Ezequiel Blatter; 6° Bomber Cladera; 7° Emanuel Ceragioli; 8° Alejandro Amico; 9° Rogelio Miguelez; 10° Federico Kuzmicz; 11° Eliseo Mehring y 12° Adrián Lazzaroni.



Turismo B: 1° Diego Pérez; 2° Esteban Bovo; 3° Ayrton Lehn; 4° Carlos Moreyra; 5° José Nagel; 5° Joaquín Salzmann; 7° Sebastián Exner; 8° Juan Minerva; 9° Daniel Albrecht; 10° Walter Maldini; 11° Eduardo Ruffino; 12° Alberto Puebla; 13° Aníbal Ratque y 14° Emanuel Kieffer.



Turismo C (titulares): 1° Yoel Amweg; 2° Nicolás Ricca; 3° Guillermo Giraldotti; 4° Eloy Roland; 5° Omar Rivera; 6° Nicolás Caliani; 7° Matías Maldini; 8° Leandro Orellano; 9° Matías Trossero; 10° Daniel Rolle; 11° Matías Del Patto; 12° Gonzalo Sirini; 13° Sebastián Schinner y 14° Juan Manuel Fux - Juan Carlos Fux.



Turismo C (invitados): 1° Alejo Huber; 2° Ariel Schinner; 3° Marcelo Dalmazzo; 4° Matías Beltramo; 5° Hugo Volpatti; 6° Emanuel Cetragioli; 7° Leandro Fabre; 8° Lautaro Hoffmann; 9° Gabriel Lang; 10° Martín Trossero; 11° Danilo Lazzuri; 12° Alex Werner; 13° Agustín Rivera; 14° Ariel Lescano; 15° Pablo Chiavassa; 16° Adrián Sacco y 17ª Patricia Fux.



TC 4000: 1° Alejo Huber; 2° Cristian Esquivel; 3° Cristian Theytaz; 4° Francisco Theytaz; 5° Walter Werner; 6° Ezequiel Messo; 7° Agustín Galiano; 8° Danilo Cacciolatto; 9° Marcos Engler; 10° Maximiliano Nicolosi; 11° Federico Geese; 12° Nicolás Gatti; 13° Guillermo Schuck; 14° Daniel Bertinetti y 15° Brian Yacob.



Próxima fecha: 6 y de mayo en San Jerónimo Norte.