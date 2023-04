Jubilados por moratoria no podrán comprar dólar oficial

El jueves pasado, el Banco Central de la Nación Argentina informó que quienes se jubilen por moratoria previsional no podrán acceder a la compra del dólar oficial, MEP ni contado con liquidación (CCL).

Según informó la entidad que comanda Miguel Pesce, la nueva norma cambiaria afecta a “personas que acojan planes de pagos de deuda provisional dispuestos por la Ley 27705 "hasta tanto hayan cancelado la deuda".

Esta medida se aplica sobre el cupo de US$200 mensuales para la compra del dólar ahorro y se suma a las ya establecidas por el BCRA como la restricción a las personas que reciban subsidios para las tarifas de luz, gas o agua.

Tampoco pueden acceder a los dólares MEP y CCL quienes hayan comprado el tipo de cambio solidario en los últimos 90 días por homebanking así como los beneficiarios de los créditos a tasa 0% para monotributistas y quienes tengan deudas pendientes en la tarjeta de crédito.

Titulares de ayudas estatales como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) o la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otros, no pueden acceder al dólar oficial.

En octubre de 2020, el Banco Central, además, prohibió la compra para atesoramiento de divisas para los funcionarios del máximo nivel de la administración pública, los legisladores nacionales y los directivos de entidades bancarias oficiales.



¿QUÉ SON EL DÓLAR CCL

Y EL DÓLAR MEP O BOLSA?

Es el tipo de cambio que surge de la operatoria que permite a los inversores comprar papeles argentinos en el mercado local y venderlos en el exterior para lograr así girar divisas para “atesoramiento”.

Por su parte, el dólar MEP es un tipo de cambio que, como el CCL, se obtiene mediante la compraventa de acciones o bonos. La única diferencia es que las divisas resultantes se depositan localmente.



DÓLAR SOLIDARIO:

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

El dólar solidario es la opción más barata del mercado para acceder a divisas en la Argentina, aunque con el cupo de US$200, que tiene una decena de restricciones vigentes. Se trata de la suma del precio del dólar oficial más los impuestos PAIS (30%) y la retención de 35% en concepto de anticipo de Ganancias.

Se puede adquirir a través del Home Banking o a través de las sucursales de los bancos autorizados en el mercado de cambios, pero no todos pueden acceder.

Hasta ahora, están limitados a acceder al dólar solidario:

* Quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días;

* Quienes cobraron salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP);

* Quienes cobran planes sociales o ayudas estatales como la AUH;

* Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada;

* Quienes no tienen sus ingresos declarados;

* Cotitulares de cuentas bancarias

* Quienes gastaron con tarjeta su cupo de U$S200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares);

* Aquellos que tienen un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito;

* Quienes refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios;

* Beneficiarios del refuerzo de ingresos que se pagó en mayo y junio de 2022.

* Desde septiembre de 2022, además, se suman aquellos que reciben los subsidios estatales para el pago de las tarifas de luz y gas.

(Fuente: portal Todo Noticias)