Extraño, atacado por cuatro dogos

Efectivos del Destacamento N° 9, fueron informados sobre un suceso delictivo en una vivienda de calle Miguel Cetta al 1700, en barrio 2 de Abril.

Allí, una mujer de 34 años, dio a conocer que estaba durmiendo junto a sus familiares, y que de pronto escuchó ladrar a los cuatro perros de raza Dogo que tiene en el patio.

Seguidamente, dijo que su hija escuchó a alguien pidiendo ayuda, y al salir al patio observó que los animales atacaban a un intruso, por lo que les dio la orden de que cesen con esa actitud, y de inmediato llamó a la Policía.

Quien estaba cometiendo la violación de domicilio se presume con fines delictivos, responde al nombre de Pedro Ricardo M., es menor de edad, y cuenta con abultados antecedentes en el mundo del delito.

Se hace mención, no obstante, que el individuo sufrió muy graves heridas en sus piernas producto de las mordeduras de los animales, los cuales en la mayoría de los casos reaccionan por instinto.

Finalmente, como suele suceder en casos donde el protagonista de un ilícito es menor de edad, posteriormente a las actuaciones de estilo, se procedió a la entrega del mismo a sus progenitores.

Se desconocía, por el momento, si el menor fue trasladado por sus padres hacia un Centro de Salud y en qué estado quedó tras el ataque canino.



ARMADO, SE

PERDIÓ DE VISTA

El lunes personal de Destacamento Nº 9, fue comisionado por el 911 a la intersección de calles Marozzi y Echeverría, por un sujeto armado.

Ya en el lugar, no lograron divisar a persona alguna, aunque realizado un chequeo en las inmediaciones, en la caja de una camioneta, encontraron una escopeta superpuesta calibre 16. El propietario del vehículo manifestó que el arma no era de su propiedad.

Intervino la Fiscal en turno.