Continúan las repercusiones por la agresión contra Berni

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sembró ayer suspicacias sobre el crimen del colectivero asesinado esta madrugada, al sostener que "para ser un delito vinculado a un robo, tiene elementos sospechosos". "Las circunstancias en las que se produce el asesinato no es dudoso, es casi inédito. Parecía el robo de un blindado", resaltó en declaraciones televisivas.

Y agregó: "Hay que decirlo: unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad en los colectivos, es raro... Eso es lamentable, hay que repudiarlo. Cuando nosotros fuimos oposición, no lo hicimos", diferenció el mandatario kirchnerista al referirse al supuesto uso político del caso.

Si bien Kicillof señaló que hubo un descenso en las estadísticas que miden homicidios dolosos, no minimizó la situación y advirtió que "siguen habiendo dos asesinatos por día". "Es tremendamente doloroso, cada caso es una tragedia. La estadística de homicidios dolosos, que se usa a nivel mundial, en el año 2019 arrojó 915 y en el 2022, 731. Cayó un 20%. ¿Qué le vas a decir a cada víctima? Siguen siendo dos asesinatos por día, eso no quita que cada caso sea tremendo", reiteró.

El gobernador también se solidarizó con su ministro de Seguridad, Sergio Berni, tras la brutal agresión física que sufrió cuando se acercó a la zona donde un grupo numeroso de colectivos estaban realizando un corte de protesta.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tras sus acusaciones contra su par de la Ciudad, Eugenio Burzaco, y pidió terminar con "las puteadas entre políticos".

"En vez de agradecerle a la Policía de la Ciudad que le salvó la vida quiere putear al ministro", sostuvo tras la golpiza que recibió el funcionario de la administración del gobernador Kicillof.

"En vez de pensar en la familia del colectivero asesinado estamos discutiendo entre políticos", planteó el jefe de Gobierno porteño en diálogo con el periodista Ignacio Otero para Radio Blue.



BERNI NO PIDIÓ GENDARMES

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, remarcó que su par bonaerense Sergio Berni "nunca pidió un efectivo" de las Fuerzas Federales para el Conurbano. "La gente de Berni nunca nos pidió un efectivo. No hemos recibido nunca un pedido sobre este tema. No tengo necesidad a salir a dar explicaciones cada vez que aparece un problema", sostuvo.



CERRUTI, KICILLOF Y PEROTTI

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti advirtió que la seguridad en territorio bonaerense es "responsabilidad" del gobernador Kicillof, en medio del reclamo de la Provincia para que se envíe gendarmes al conurbano.

"Hay que ir a Rosario a resolver el tema del narcotráfico, acompañar a la provincia de Buenos Aires, y tener en cuenta que una cosa es lo que se puede hacer desde el Gobierno Nacional con la Policía Federal que se dedica a los delitos federales y puede apoyar con gendarmería, pero la verdad es que la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de Rodríguez Larreta, la de la provincia de Axel Kicillof y la de Santa Fe es de Omar Perotti", desarrolló Cerruti.