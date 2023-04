Según el Banco Mundial, la Argentina no crecerá este año

El Banco Mundial estimó que la economía argentina no crecerá este año y consideró que el país necesita "estabilidad macroeconómica" para aumentar el flujo de inversiones. La entidad financiera redujo su proyección de crecimiento para la Argentina del 2% al 0% para 2023 y vaticinó un avance del 2% para 2024.

El economista jefe del Banco Mundial para América latina, William Maloney, enfatizó que "la estabilidad macro es prerrequisito para que aumente el flujo de capitales del exterior y también la actividad económica de los emprendedores".

"No tenemos un pronóstico, apoyamos el programa con el FMI y esperemos que se garantice la estabilidad macroeconómica. Hay varios préstamos para este año como en tiempos anteriores y trabajamos en los aspectos sociales", señaló el funcionario sobre la Argentina en una conferencia de prensa que brindó desde Washington.

Además, afirmó que la sequía refleja "la necesidad de mitigar las altas temperaturas, que tienen un efecto sobre el crecimiento de países como la Argentina".

A nivel regional, Maloney indicó que América latina es la región que menos ha crecido desde 2019, y estimó un crecimiento de 1,4% este año y de 2,4% en 2024 y 2025. A su criterio, en esta parte del planeta hay "mucho viento de frente que afecta el crecimiento por las tasas altas de interés, la alta inflación y la desaceleración del precio de las materias primas. Sigue habiendo un crecimiento bajo para reducir las tensiones sociales".

"Los bancos centrales están tratando de contener la inflación con más tasas de interés pero esto tiene un efecto nocivo de mediano plazo sobre el crecimiento y por eso hay desalentar las expectativas inflacionarias", añadió. En ese sentido, dijo que Brasil y Chile "van a dejar de aumentar las tasas. Creemos que la mayoría de los países cumplirá con esa baja en 2024". También, enumeró que el aumento de la inflación, de los precios de los alimentos y los de la energía "han producido un aumento importante de la pobreza, que esperemos que se vea morigerado en 2024".

Maloney puntualizó que los flujos de inversión "se han reducido desde 2011 en un 50% a la región. Esto se ve en el ingreso per cápita".

El economista consideró que para impulsar el crecimiento "que tanto necesita la región, los países deben preservar la resiliencia que tanto les costó ganar y aprovechar las oportunidades únicas que ofrecen las tendencias de la economía mundial hacia la relocalización de empresas y la industria verde".

Para el Banco Mundial, solo Chile tendrá recesión este año; la Argentina no crecerá pero sí avanzará el PBI de otras naciones, como Brasil (0,8%), México (1,5%), Uruguay (1,8%), Paraguay (4,8%), Bolivia (2,7%) y Ecuador (3%). (NA)