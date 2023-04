El comercio entre la Argentina y el Brasil creció 27,1% en marzo

El comercio bilateral entre la Argentina y el Brasil creció 27,1% interanual en marzo, al sumar US$ 2.762 millones, de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). A pesar de la mejora, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de US$393 millones.

Asimismo, el intercambio entre ambos países creció un 22,2% con respecto a febrero último, debido a la suba de las exportaciones en un 25,4% y al aumento de las importaciones en un 19,8%.

La CAC detalló que las ventas argentinas al Brasil avanzaron en marzo de 2023 un 21,7% con respecto a marzo de 2022 (tercer mes de suba consecutiva) al sumar US$ 1.184 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron por US$ 1.578 millones y mostraron un alza interanual del 31,6%.

Así, el comercio entre ambos países acumuló en el primer trimestre del año un saldo negativo para la Argentina por US$999 millones: las exportaciones crecieron 15,2% interanual, pero las importaciones desde Brasil aumentaron un 24,3%.

Según el informe, la suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en marzo correspondió principalmente a la suba de vehículos automóviles para transporte de mercaderías, vehículos automóviles de pasajeros y motores de pistón.

Por su parte, el alza interanual de las importaciones argentinas se explicó principalmente por tubos, secciones huecas y accesorios para tubos, de hierro o acero, vehículos automóviles de pasajeros y partes y accesorios de vehículos automotores.

La Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (US$ 4.236 millones), Estados Unidos (US$ 3.715 millones) y Alemania (US$1.340 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, la Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 10.978 millones) y Estados Unidos (US$ 3.128 millones). (NA)