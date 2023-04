River perdió en la altura de la Paz

River arrancó con el pie izquierdo su participación en la Copa Libertadores de América 2023 al caer derrotado en la altura de La Paz por 3 a 1 frente a The Strongest de Bolivia, en un partido disputado anoche en el Estadio Hernando Siles, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2023.

En una etapa inicial en la que el "Millonario" parecía tener las más claras, el arquero Franco Armani le cometió penal a Enrique Triverio a los 22 minutos y el ex delantero de Racing y Unión lo cambió por gol.

A los 34, tras una gran jugada colectiva, Jeyson Chura dejó pasar el balón en la medialuna del área para que le llegue nuevamente Triverio que colocó el balón, con sutileza, al palo izquierdo del guardameta riverplatense para marcar el 2-0.

Ya en la segunda parte, a los 3 minutos, Gonzalo Castillo puso el 3-0 de cabeza para el "Aurinegro", mientras que Lucas Beltrán, a los 21, descontó de penal para el equipo de Martín Demichelis.

El "Millonario" recibirá en la próxima fecha a Sporting Cristal de Perú en el estadio Monumental, el miércoles 19 de abril, mientras que, por el lado de los de Ismael Rescalvo, visitarán a Fluminense de Brasil en el Estadio Maracaná el martes 18.



GANÓ ARGENTINOS



Argentinos Juniors venció por 1 a 0 a Independiente del Valle en el estadio Diego Armando Maradona en el marco de la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en lo que fue su debut en el certamen. Con el único gol del uruguayo Javier Cabrera, al minuto del complemento, el "Bicho" viajará a Sao Paulo para la segunda fecha ante Corinthians con tres puntos en condición de local, aunque aún resta que los brasileños disputen su partido frente a Liverpool de Uruguay.



RACING, EN CHILE



Racing iniciará hoy su camino en la Copa Libertadores con su visita al Ñublense de Chile, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo A del certamen continental. El encuentro se jugará en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo a las 21 (hora argentina), el encargado de impartir justicia será el colombiano Bismark Santiago Pitalua junto a su compatriota Jorge Guzmán en el VAR y la televisación será de Fox Sports.



PATRONATO RECIBE A ATLÉTICO NACIONAL



Patronato se prepara para una tarde histórica: debutará en la Copa Libertadores este miércoles a las 19, ante Atlético Nacional de Medellín, en el estadio General Brigadier Estanislao López, de Colón de Santa Fe, por la primera fecha del Grupo H. El árbitro será el brasileño Wagner Magalhaes Do Nascimento. TV: Fox Sports 2.