Jueves de Copa y Liga

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedó confirmada la programación para la fecha 4 del Apertura de Primera A, como así también el juego de cuartos de final de la Copa Departamento Castellanos entre Independiente Ataliva y Sportivo Norte, el cual irá este jueves 6 de abril a las 20.15hs (en 2011 definirán Atlético Rafaela y Sportivo).



Jueves 06/04: 21hs 9 de Julio vs Quilmes, 22hs Atlético María Juana vs Unión, Atlético de Rafaela vs Argentino de Humberto, Florida vs Arg. de Vila. Viernes 07/04: 19.30hs Libertad vs Dep. Josefina. Domingo 09/04: 11.30hs Sportivo Norte vs Dep. Tacural. Lunes 10/04: 21.30hs Ben Hur vs Ferro. A confirmar: Dep. Ramona vs Dep. Aldao, Brown vs Peñarol.