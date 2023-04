Piden actualizar el monto de reintegro de Billetera Santa Fe

Ante una crisis económica que se profundiza con el sostenido aumento de la inflación, los diputados provinciales Oscar Martínez y Luis Rubeo, impulsan un proyecto de ley para que el programa Billetera Santa Fe se convierta en ley para garantizar su continuidad y actualización permanente, y no quede sólo como una iniciativa de la actual gestión en la Casa Gris.

Ambos legisladores presentaron este martes en Rosario a comerciantes de la región los detalles del proyecto para convertir en ley el programa Billetera Santa Fe que entre sus puntos destacados plantea un reajuste del monto del beneficio tomando como referencia al Índice de Precios al Consumidor que mide el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec). Los legisladores explicaron que el reintegro hoy debería ubicarse en $12.500, en lugar de los actuales $5.000, teniendo en cuenta que cuando comenzó el programa Billetera Santa Fe hace dos años el valor representaba casi el 27% de la canasta básica de una persona y hoy es el 9%. El monto nunca se actualizó desde su lanzamiento.

Martínez destacó que se busca que el programa “se convierta en política de Estado para que esta gestión y para futuras gestiones, cualquiera sea el signo político”. “Claramente, Billetera Santa Fe ha servido para promover el consumo, ayudó a comerciantes y consumidores. También para regularizar el comercio minorista, mejorando la recaudación de la provincia en materia de ingresos brutos y de los municipios a través de la tasa de registro e inspección. Nos parece en este momento tan especial donde el Estado tiene recursos en el banco que puede ser una política para sostener el consumo interno, que es el que justifica el 60% crecimiento económico de la provincia”, detalló el legislador por el Frente Renovador. Sobre el monto del reintegro, Martínez explicó que la iniciativa legislativa plantea una actualización periódica en función del índice de precios. “Hoy todos sabemos que $5.000 no es nada, todos queremos que la inflación descienda, pero esto permite que aumente este beneficio que ha sido muy importante para Santa Fe”, indicó en la previa al encuentro que mantuvieron con representantes de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeesa) el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia en la ciudad de Rosario.

En ese sentido, Rubeo destacó que hoy el monto actualizado de acuerdo a los números que manejan “está en $12.500” y agregó que “cuando comenzó Billetera Santa Fe era casi el 27% de la canasta básica de una persona” mientras que “hoy es el 9% y por eso necesitamos actualizarlo”. “El proyecto establece un mecanismo de actualización de acuerdo al proceso inflacionario que mide el Ipec, mide la inflación provincial. Habrá que ver si es trimestral o cada cuánto. Lo ponemos en cabeza del Ministerio de la Producción la implementación de este sistema, que sea el gobierno el que lo reglamente”, detalló.

Martínez explicó que junto con Rubeo como impulsores del proyecto de ley buscarán que se pueda discutir en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la provincia, pero si el Ejecutivo no lo presenta se tratará después del 1º de mayo en sesiones ordinarias. “Lo he charlado con el secretario de gobierno, Oscar Urruty, también con el gobernador. Creemos que es importante más en este año tan difícil. Todas las fuerzas políticas que van a tener que comprometerse, así como pretenden modificar las cosas que se han hecho mal a sostener lo que se ha hecho bien y esta sería la manera de sostener esa política”, precisó sobre el proyecto de ley que en breve también será presentado a los centros comerciales de la provincia.

Por su parte, Rubeo acotó que “Santa Fe plata tiene”. En ese sentido, subrayó: “Hay 130 mil millones de pesos que están en plazo fijo que a los únicos que beneficia es a los del Banco de Santa fe. No solamente planteamos una iniciativa sino que estamos diciendo que están los recursos que habilitan dinamizar el consumo en la provincia. La recaudación se incrementa, por ende esto beneficia a municipios y comunas. Si una política ha sido exitosa hay que institucionalizarla y dejarla en forma permanente y ese es el objetivo que estamos persiguiendo”.

El legislador además señaló que habrá que trabajar para lograr el consenso con las todas las fuerzas políticas, pero se mostró entusiasmado con el futuro de la iniciativa porque “el consenso ya está, hay 1,7 millón de santafesinos que adhirieron, sería casi inexplicable que los legisladores no quisieran darle la fuerza de ley a una política exitosa”.

La iniciativa propone una corrección sobre el alcance del reintegro, apunta a que funcionarios públicos queden excluidos del programa. “Planteamos que se excluya a funcionarios públicos de alta jerarquía, no parece sensato que un ministro, un secretario, un legislador, un juez o un fiscal tenga un beneficio de esta característica cuando hay un costo fiscal. A la vez proponemos que esa reducción de beneficiarios vaya en beneficios de un sector vulnerable como es el sector de los jubilados”, señaló Martínez.