Massa anunciará medidas para impulsar reservas y frenar la salida de dólares

El ministro de Economía, Sergio Massa, prevé anunciar hoy el nuevo esquema con el que intentará impulsar la liquidación de divisas y frenar una salida de dólares que ya supera los US$ 3.000 millones en lo que va del año. El nuevo esquema se denominará "Programa de incremento exportador", e incluirá un acuerdo con las cerealeras para establecer un mínimo garantizado de liquidación por un período que no va a superar los 45 días.

El plazo de vigencia del acuerdo será del 8 de abril al 24 de mayo próximo. También incluirá un acuerdo con economías regionales, cuyo plazo irá del 8 de abril al viernes 7 de julio. "Es una ventana temporal para ambas que se abre y se cierra", explicaron a Noticias Argentinas desde el Ministerio de Economía.

Según publicó Ámbito Financiero, la mirada del Gobierno está puesta en las más de 7 millones de toneladas de soja de la campaña pasada que aún están en manos de los productores. Equivalentes a poco más de u$s4.000 millones en divisas, es lo que, en primer medida, el equipo económico que lidera Sergio Massa apuesta a captar en las próximas semanas luego del lanzamiento del nuevo Dólar agro. Con esta medida, que vendrá acompañada por un tipo de cambio especial para las economías regionales, la apuesta es detener la sangría de divisas.

En el caso de las economías regionales, deberán cumplir con las condiciones de elegibilidad sobre la base de criterios del Ministerio de Economía.

Habrá criterios de elegibilidad:

A. Participación en Precios Justos. Abastecimiento y precio garantizado. Empresa que no entra a precios Justos, no ingresará al programa exportador.

B. Garantía de empleabilidad. Porque son economías que generan empleo. Hoy hay 380 mil empleos.

En relación a la soja, con un tipo de cambio diferencial que rondaría los $300 por dólar, el Gobierno no solo busca captar esos 7 millones de toneladas de la campaña pasada, sino también la mayor cantidad de grano posible del nuevo ciclo agregó Ámbito. En un contexto además en el que se espera un recorte de alrededor del 40% en la cosecha final de la oleaginosa y un caída en el ingreso de divisas del sector en más de u$s7.000 millones.



PROGRAMA DE PROTECCIÓN

A PRODUCTORES

Además, Economía implementará "medidas paliativas por la sequía", con un "criterio de simplificación y automatización para 69 mil productores afectados". También se aplicará un régimen de sanciones para las más de 3.000 millones de exportaciones sin cumplir. Se estima que existen unas 100 empresas con plazo vencido para liquidar.

De esta forma, el nuevo dólar abarcará a la mayor parte del agro, y le dará a los productores la posibilidad de acceder a un tipo de cambio diferencial, para de este modo intentar sumar la mayor cantidad de divisas posibles, y en el corto plazo.

Las estimaciones más optimistas de fuentes del mercado agropecuario indican que podrían ingresar cerca de US$ 7.000 millones a las reservas a partir de estas nuevas medidas.

La otra pata de las medidas tiene que ver con el esfuerzo por detener la salida de dólares. La necesidad y la urgencia del Gobierno por poner en marcha algún mecanismo que genere un mayor ingreso de dólares tiene que ver con que la sequía se llevó la mayor parte de las expectativas oficiales a la hora de pensar en cómo engrosar las reservas.

De hecho, los analistas privados ya hablan de caídas por no menos de US$ 20.000 millones, luego de que se perdiera la mitad de la cosecha por falta de lluvias.

El Ministerio de Economía fue este martes escenario de una serie de reuniones para terminar de definir los lineamientos de los cambios que se implementarán en la política cambiaria, cuyo objetivo es evitar una devaluación brusca del tipo de cambio.

Massa ya anticipó los lineamientos generales que incluyen un dólar especial para las liquidaciones del agro, y en particular para economías regionales, y la simplificación del mercado de cambio en el que conviven más de una decena de cotizaciones.

El esquema responde en parte a los parámetros que se consensuaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo publicó el reporte del staff que fue elevado al Directorio donde quedaron plasmados los requerimientos que permitieron la aprobación de la cuarta revisión del programa y el giro de US$ 5.400 millones.

En lo que respecta al dólar agro, incluiría la renovación del "dólar soja" y la ampliación a las economías regionales, mientras se define a qué otros sectores se sumarán.

Por ejemplo, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hizo público el pedido para que se incluya a la producción citrícola. También hay serias expectativas en todo el complejo vitivinícola, al que se le prometió un tratamiento especial, principalmente en una zona que sufrió la sequía -dólar Malbec-, pero también heladas tardías y granizo.

El sector lácteo y toda la industria de la fruta y hortalizas del Alto Valle se suman a los sectores que pretenden gozar de este incentivo. (NA)