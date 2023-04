Rosario: balearon una casa con 39 disparos

ROSARIO, 5 (NA). - La casa de una familia de Empalme Graneros fue atacada a balazos por delincuentes que reclaman que les devuelvan un arma que descartaron hace unos días, mientras que además dejaron una nota que decía: "Dejen la casa. 24 horas tienen. Sino, plomo todos los días".

Según informó La Capital de Rosario, la Policía contabilizó en total 39 disparos contra el frente de la vivienda donde vive un matrimonio con sus hijos y, afortunadamente, nadie resultó herido.

Al parecer, el objetivo de los atacantes es recuperar un arma que supuestamente habrían descartado en algún momento en la terraza de la propiedad, pero que la familia que vive en el lugar desde hace doce años afirma no haber encontrado.

En tanto, se indicó que, hace unos días, habían dejado una nota en la cual señalaban: "Devolvé el arma o dejá la casa". Luego, en la madrugada del domingo, después de la balacera, los integrantes de la familia se encontraron con una caja de balas vacía y una nota amenazante en la puerta de su casa: "Dejen la casa. 24 horas tienen. Sino, plomo todos los días. Firma: 'La Mafia'".

"Tenemos disparos en la reja, en las paredes. La casa está agujereada. No entiendo qué quieren, es mi casa, me costó tenerla, hace doce años que estoy acá y nunca tuvimos problemas con nadie", expresó la dueña de la vivienda en diálogo con Telefe Rosario.

La familia está atemorizada por la situación que tuvo que padecer y afirmaron: "No podemos hacer nada, no podemos ni ir a la vereda".