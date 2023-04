Rafaela Emprende celebró sus 15 años junto a los emprendedores de la ciudad

En el Centro Recreativo “La Estación”, Rafaela Emprende celebró anoche sus 15 años ininterrumpidos de vinculación y apoyo a las y los emprendedores. El evento contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher; la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la concejal Valeria Soltermam y el concejal Juan Senn, entre otras y otros funcionarios locales, y representantes de todas las instituciones que trabajan articuladamente con Rafaela Emprende.

En ese marco, Luis Castellano manifestó: “Como Intendente, me siento muy orgulloso porque esta ciudad tiene cosas muy particulares que para nosotros son comunes y que en otras localidades no suceden. Hay un motor encendido en nuestra comunidad que nos lleva a mirar hacia el futuro. Es nuestro ADN, nuestra cultura”. “En Rafaela, las cosas se piensan, se debaten, se planifican y se emprenden. Suceden. Se concretan”, sentenció el mandatario.



POLÍTICA DE APOYO

SOSTENIDA EN EL TIEMPO

Por su parte, Diego Peiretti expresó que “este es un día de celebración. Para nosotros sostener una política mediante un programa de apoyo a emprendedores durante 15 años no es fácil. Esto fue puesto en marcha por quien hoy es nuestro gobernador, Omar Perotti, y Luis Castellano le dio continuidad”. Peiretti afirmó que “el programa se fue potenciando haciendo base en nuestros emprendedores. Detrás de cada emprendimiento hay una historia que se forjó a partir de la búsqueda de acompañamiento, el apoyo, la motivación. Entonces, como Gobierno local, junto con las instituciones, decidimos estar cerquita, creyendo en las capacidades individuales de cada emprendedor o emprendedora que, vinculados con las instituciones, se potenciaron”.

El funcionario consideró que Rafaela Emprende fue creciendo, modernizando y consolidándose con el correr de los años, basando ello en dos ejes, la educación y el trabajo. Y en la implementación de distintas acciones; entre ellas, talleres de reflexión en los que, con una mirada crítica, el programa fue sometido a evaluación con el fin de mejorarlo.

Finalmente, Marina Baima dijo que “con Rafaela tenemos proyectos en conjunto que vienen dando lugar a la economía circular, del conocimiento, que potencian la matriz con la cual la ciudad se mueve. Hoy contamos con el apoyo del gobernador Perotti que apunta mucho a esto”.



CELEBRAR

Durante la celebración, se realizó un reconocimiento por los 15 años de Rafaela Emprende y se organizó un panel emprendedor a cargo de Lucas Aimo, de Flaming; Daniel Orosco y Mariana Vanegas, de Helena Sin Tacc; y Alejandra Peirano y Julieta Cippolatti, de Rayuela Didácticos. Por último, Matías Manna tuvo a su cargo una charla sobre “Dinámica ecológica, metodología y análisis en el proceso de un equipo”.