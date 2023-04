La Provincia firmó convenio con Rafaela y otras localidades del Departamento

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, encabezó este martes, en el Centro de la Juventud de Cañada de Gómez, la firma de convenios para la colaboración, asistencia y adhesión al programa Santa Fe + Conectada con municipios y comunas de los departamentos Iriondo, Belgrano, San Martín, Castellanos, Rosario, San Lorenzo, San Jerónimo y Las Colonias. En este marco, Rafaela fue una de las beneficiadas, al igual que otras localidades del Departamento, como Estación Clucellas, Clucellas, Saguier, San Vicente, Angélica, Aldao, Susana, Bauer y Sigel, Josefina, Santa Clara de Saguier, Zenón Pereyra y Esmeralda.

El objetivo del encuentro, además, fue abordar el plan de acción del programa que busca ampliar y modernizar la infraestructura del sistema de conectividad de la provincia, que permitirá brindar un servicio de internet de calidad, reducir las brechas tecnológicas y prestar de manera eficiente los servicios públicos en las 365 localidades santafesinas.

En la oportunidad, Corach sostuvo que “hoy estamos acá para contarles el estado de avance de programa Santa Fe + Conectada y formalmente firmar con municipios y comunas convenios para obtener permisos para que la traza pueda usar el ejido urbano, en el caso que sea necesario”.

“Santa Fe + Conectada es una promesa que el gobernador hizo en campaña y que hoy estamos llevando a cabo. Tuvimos que atravesar la pandemia, estamos atravesando aún el conflicto de la guerra, la inflación y las complejidades de cada una de las empresas adjudicatarias para que puedan tener los insumos necesarios para poder construir el tejido de fibra óptica. Independientemente de eso, nosotros nunca claudicamos, obtuvimos un crédito de 100 millones de dólares para poder tirar más de 4500 kilómetros de fibra óptica en toda la provincia”, detalló el ministro.

Seguidamente hizo hincapié en que “es una obra que va a cambiar rotundamente la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas. Calidad de vida que se vio plenamente disminuida durante la pandemia, donde puso al desnudo una situación de inequidad, porque los chicos que tenían que quedarse en sus casas no podían estudiar porque no tenían internet. Hoy, al igual que la inversión que está haciendo el gobierno de la provincia en acueductos y gasoductos, lo estamos haciendo con la conectividad como una enorme herramienta de inclusión social, igualadora de oportunidades de todos y todas”, finalizó Corach.



POTENCIAR TECNOLOGÍA

Por su parte, el secretario de Tecnología para la Gestión, Sergio Bleynat, dijo que "la idea del gobernador es potenciar todo lo que es tecnología y nos pidió que tengamos la capacidad de concebir un proyecto que incluya a todas las localidades de la provincia de Santa Fe". “El programa se inició por barrios populares de Rosario y Santa Fe, dando wifi libre alrededor de 45 mil familias en las zonas más carenciadas para no sólo potenciar la educación sino también para poder incluir desde lo laboral", indicó el funcionario. Actualmente, "se está lanzando la construcción de 26 trazas de 4.500 kilómetros, que interconectan todas las localidades de la provincia de Santa Fe", concluyó Bleynat.



CONVENIOS

Se firmaron convenios de colaboración, asistencia y adhesión al Programa que se desarrollará con: Cañada de Gómez, Las Parejas, Las Rosas, Los Cardos, El Trébol, Carlos Pellegrini, San Jorge, Sastre, Crispi, Las Petacas, Castelar, María Juana, Garibaldi, Margarita, Estación Clucellas, Clucellas, Saguier, Rafaela. También, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Luis Palacios, Lucio V López, Salto Grande, Totoras, Clason, San Genaro, Centeno, Las Bandurrias, Casas, Cañada Rosquín, San Martín de las Escobas, San Vicente, Angélica, San Lorenzo, Ricardone, Aldao, Pueblo Andino, Serodino, Carrizales, Díaz, Casalengo, Bernardo Irigoyen, Irigoyen, Gálvez, San Eugenio, Loma Alta, López y Santa Clara de Buena Vista. Lo harán Rosario, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Tortugas, Montes de Oca, Bouquet, María Susana, Piamonte, Landeta, Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Barrio Caima, Desvío Arijón, Coronda, Larrechea, Arocena, San Fabián, Barrancas, Monje, Maciel, Gaboto, Olivero, Villa La Ribera, Timbúes, Puerto General San Martín, Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Mariano, Sa Pereira, Susana, Bauer y Sigel, Josefina, Santa Clara de Saguier, Zenón Pereyra, Esmeralda, Eustolia, Campo Piaggio, Colonia Belgrano y Gessler.



SANTA FE + CONECTADA

El organismo ejecutor del programa es la unidad de gestión conformada por los ministerios de Economía, de Educación, y de Gestión Pública de la provincia. El programa está diseñado con los siguientes componentes:

* Extensión de la Red Provincial de Datos de Santa Fe (4.000 kilómetros de red troncal de fibra óptica construidos a través de 25 trazas, llevando conectividad a 200 localidades, 165 localidades conectadas a través de radioenlace, 134 barrios populares de Rosario y Santa Fe conectados a través de las Redes MeshWifi).

* Fortalecimiento y modernización de la infraestructura del sistema educativo provincial (incluye 15 edificios de nivel Inicial, 7 de nivel Primario y 17 de nivel Secundario construidos y equipados tecnológicamente, 2 edificios de nivel Inicial adecuados y equipados tecnológicamente; y 15 laboratorios Fablabs construidos e instalados).

* Desarrollo de habilidades y competencias para la apropiación y transformación digital (plataforma de educación virtual modernizada, metodologías de aprendizaje digital diseñadas, currículas digitales diseñadas, agentes de la educación formados en las habilidades y nuevas herramientas, y un plan de obras de conectividad para escuelas).

* Gestión del Programa: el monto total del programa alcanza los 124.670.000 dólares. De ese monto, 100.000.000 corresponden al préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total del programa (es un crédito con un plazo de 15 años, con 5 años de gracia). Los restantes 24.670.000 (20%) corresponden a recursos provenientes a la contrapartida local.



MÁS DE 3 MILLONES

DE BENEFICIARIOS

Este proyecto beneficiará a más de 3.000.000 de habitantes de la provincia de Santa Fe: de manera directa, a través de las trazas troncales de fibra óptica de 10/40/100G de ancho de banda, llegará a 200 localidades (2.757.803 habitantes), en tanto que el resto de las 165 localidades de la provincia (436.734 habitantes), se beneficiarán a través de Radio Enlaces.

Indirectamente, a través de futuras instalaciones municipales y/o privadas, se logrará la cobertura al interior de los hogares e instituciones de las distintas localidades de la provincia. Se beneficiará también en forma directa a través de este programa a los hogares de los 134 barrios populares de las ciudades de Santa Fe y Rosario, mediante redes MeshWifi, en donde se alojan 48.661 familias con aproximadamente 200.000 habitantes. Asimismo, a través del fortalecimiento y modernización de la infraestructura del sistema educativo provincial, serán beneficiarios docentes y alumnos de las nueve regiones educativas en que se divide la provincia, llegando a 120.000 alumnos de nivel inicial, 380.000 alumnos de nivel primario, 240.000 estudiantes de nivel secundario y 70.000 docentes. Hoy la conectividad es un derecho para el acceso a la educación, como también para desarrollar y vincular múltiples sectores como la producción y el trabajo, la educación, la salud y la seguridad.