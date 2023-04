"En Rafaela vamos a tener un fuerte protagonismo", adelantó Pablo Farías

En la sede "Hermes Binner" del Partido Socialista de Rafaela, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Pablo Farías, brindó ayer una conferencia de prensa en una nueva visita a la ciudad, donde destacó que "siempre es bueno visitar Rafaela, acompañado de militantes y referentes del PS. Con el diputado Pablo Pinotti estamos siempre antes en la Cámara de Diputados atento a los temas que se presentan de la ciudad, para conversar y tomar contacto directo con la realidad es siempre necesario e importante". Sobre el eje temático de la campaña para este 2023, el diputado sostuvo que "hay temas que son ineludibles, como el problema de la seguridad, que lamentablemente se ha recrudecido y agravado fuertemente en la provincia de Santa Fe. Pero también hay otros temas que tienen mucha vigencia, ya que estamos viviendo una crisis económica muy fuerte que en la provincia tiene un capítulo muy importante, ya que aporta mucho a nivel nacional a partir de su producción. En este marco, la producción agropecuaria está golpeada por los últimos 3 años de sequía. Es un capítulo fuerte en la campaña y nosotros le exigimos permanentemente al gobierno provincial tomar medidas de asistencia a estos sectores que están golpeados y creemos que en eso no se ha estado a la altura de las circunstancias. otro capítulo que no es menor y que está teniendo hoy, lamentablemente, mucha vigencia son las cuestiones sanitarias vinculadas hoy a un recrudecimiento del virus del dengue, quizás porque no se han tomado las medidas necesarias o que no se lo está atendiendo adecuadamente. Creo que esos ejes se van a sentir en la campaña. Después creo que las nuevas gestiones van a tener que hacerse cargo de los desafíos que hoy tienen, ya sea en las gestiones locales o en lo que hoy son las cuestiones urbanas, donde los vecinos necesitan respuestas cada vez más inmediatas, rápidas y concretas a sus demandas, como las cuestiones que tienen que ver con los distintos niveles del gobierno. El gobierno provincial va a tener que hacerse cargo de las cuestiones que mencionaba, como la educación y las otras áreas, y el gobierno nacional, donde habrá un eje muy fuerte, será hacia dónde va nuestro país, que está atravesando una crisis muy intensa".

Acerca de los ejes a nivel local, Farías comentó que "nosotros tenemos una larga trayectoria y mucha experiencia en gestión, con aciertos y también con errores que reconocemos, lo que nos posibilita tener propuestas muy concretas. En este frente, lo que nosotros vamos a aportar es protagonismo en la elección, con candidatos propios en todas las categorías, candidato a intendente, concejales y en todas las localidades de la provincia. Y eso se va a notar, porque nuestros candidatos son muy competitivos. Estamos acompañados por referentes y después se definirán cómo se conformarán las listas. Incluso, algunos ya han empezado a trabajar y a recorrer el Departamento y la ciudad para buscar y dar una propuesta lo más competitiva posible. Estamos preparados para responder a las mayores exigencias en términos electorales y tenemos capacidades ya desarrolladas, pero estoy seguro de que en Rafaela vamos a tener un fuerte protagonismo.

Sobre si el hecho de que Alejandro Ambort sea uno de los precandidatos a senador departamental es una demostración de que el socialismo ganó territorialidad en los últimos tiempos, Farías respondió que "sí, claro, y además es un mérito de él que no sólo ha sabido gestionar la localidad de Susana sino que también se ha preocupado por ser conocido y recorrer las localidades del Departamento y fundamentalmente en Rafaela, donde también es reconocido por su trayectoria y por su actividad privada. En eso tiene mucho para ofrecer".

Muchas veces cuando vienen candidatos o precandidatos a la ciudad, el intendente Luis Castellano siempre manifiesta que "vienen a hacer turismo político" y no se sientan con él a darle ideas o a proponer sobre ciertos temas importantes que preocupan a la sociedad rafaelina. Con respecto a esto, el diputado aseveró que "más allá de las frases desafortunadas, está claro que los que tenemos una responsabilidad política si no recorremos o no vamos a las localidades de la provincia pareciera que no nos preocupa. Sería todo una contradicción. He venido muchas veces a Rafaela y junto con los referentes que tenemos en esta ciudad, siempre que se nos invita a dar debates y aportar ideas lo hacemos. Así que estamos totalmente abiertos al diálogo cuando el intendente lo crea conveniente o quiera convocarnos a conversar sobre los problemas que tiene y que no se puede resolver".



PRINCIPALES DEMANDAS

EN EL DEPARTAMENTO

A continuación, habló con la prensa Alejandro Ambort, quien comentó, sobre la demanda fundamental que existe en el Departamento, que "nos estamos preparando para afrontar los desafíos que se nos vienen, recorriendo las localidades y en el diálogo permanente con los presidentes de comuna o referentes de instituciones, como así también en Rafaela. Y las mayores demandas tienen que ver con cuestiones de seguridad y la inflación. Pero hoy, la preocupación más importante de la gente es que la semana que viene le sale todo más caro que la semana pasada, y hay que ver de qué manera el Estado, que tiene que cumplir con su rol de acompañar y de dar oportunidades a la gente, pueda estar a disposición para que se pueda atravesar este momento y que más complejiza a la gente".

Además de Alejandro Ambort, el presidente de la comuna de Susana y quien ya definió que será precandidato a senador departamental, Farías estuvo acompañado, en su visita a la ciudad, por el también diputado Pablo Pinotti. Además, estuvieron presentes el titular del PS Rafaela, Santiago Gaspoz, la ex concejal Natalia Enrico, el ex diputado provincial Oscar Martínez y el dirigente de Ciudad Progresista, Matías Martínez Sella.