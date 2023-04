Novedades del Centro Cultural "La Máscara"

Hoy, miércoles 5 de abril a las 20:30, se inaugurará la muestra de dibujos "Monstruos al volante" de Jorge Dellasanta. La cita es en La Máscara, con entrada libre y gratuita.

"Monstruos al volante" permanecerá habilitada hasta el 21 de mayo y podrá visitarse de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00.



SOBRE EL ARTISTA

Jorge Dellasanta nació en Rafaela en 1990. Es artista plástico y diseñador industrial. En 2022 participó del taller de arte de Federico Mesaroli en la ciudad de Córdoba. De regreso en nuestra ciudad, se incorporó al taller de arte de Florencia Laorden. A principios de este año participó en el proyecto "Oráculo", clínica de arte de Púrpura, en la ciudad de Santa Fe. Recientemente inauguró la muestra individual "Máscaras" en Casa Pintada, Humboldt. La muestra "Monstruos al volante" se compone de dibujos realizados con tinta china y carbón sobre papel.



NOVEDADES EN LA MÁSCARA

Una de las sorpresas que se esperan para este mes es el regreso de "Todos mueren al final", producción del Laboratorio de Creación Escénica Teatro II dirigida por Rodrigo Cuesta.

El viernes 14, sábado 15, domingo 16, viernes 21 y domingo 23 de abril se realizarán funciones en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250). Los viernes las funciones serán a las 21:00 y los domingos a las 20:30.

La boletería estará habilitada desde el lunes 10 de abril, de 17:00 a 20:00 en la institución o vía WhatsApp al 3492 503222.

La sinopsis dice lo siguiente: "En medio de una contienda casi deportiva, les actores deberán entrar y salir de la ficción con una fluidez casi atlética y profundo oficio, ya que están convocados a un espacio teatral que mutará en cancha de juego. Un juego cuyas reglas estarán claras, pero demandarán gimnasia: Es indispensable el juego en la escena. El espacio nunca estará vacío. Se podrá salir y entrar mientras se cumpla la regla antes mencionada. Vale superponer y repetir escenas. Vale pasar de un estado a otro espontáneamente y con rapidez. Vale asumir el personaje, irrumpir el actor y volver al personaje. Si se establece la cuarta pared, se la traiciona, se la vuelve a levantar y se la vuelve a traicionar. Las cosas que me gustan empiezan con A de abrazar, o con G de gato o con R de risa. Las cosas que me gustan a veces son profundas y otras veces superficiales. Las cosas que me gustan son muchas, y las que no me gustan también, pero esas, te las cuento en otra obra, porque en esta, 'Todos Mueren al Final'".

Actúan: Daiana Albanesi, Ester Baldo, Esequiel Caluva, Marcos Fontana, Leonardo Frana, Candela Hernández, Danilo Monge, Francisco Moreno, Fernando Sacone, Valentina Ulrich y Manuel Zimmermann.