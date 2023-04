Rugby juvenil con 2 triunfos

El sábado se jugó la segunda fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana de Rugby, en que CRAR recibió a Tilcara de Paraná. Los chicos del Verde tuvieron dos triunfos y dos derrotas, siendo estos los resultados:

M15: CRAR 15 – Tilcara 19; M16: CRAR 27 – Tilcara 5; M17: CRAR 29 – Tilcara 7 y M19: CRAR 10 – Tilcara 23.

Cabe mencionar que la categoría M17 ganó los dos partidos disputados hasta el momento. La próxima fecha (tercera) se jugará el 15 de abril, cuando el Verde visite a Cha Roga.



GRAN MOMENTO DE MONETA

Los Pumas 7s tienen a Marcos Moneta como su máximo anotador de tries y el Circuito Mundial de Seven posee al Rayo como uno de los jugadores con más conquistas. Tras Hong Kong, llegó a las 28 visitas en el ingoal y está cuarto en la tabla de esta estadística.

Además, en la temporada lleva un total de 142 puntos y también eso lo pone entre los 11 máximo goleadores de la temporada del Circuito Mundial. Pero Moneta no es el único que se destacó por sus conquistas. Y esto se debe a que hay otros integrantes de Los Pumas 7s que son habitué a zambullirse en el ingoal y dejar su marca.Agustín Fraga tiene 23, Matías Osadczuk 21, Rodrigo Isgró 20 y Luciano González 18, todos ellos están dentro del Top 20 entre los tryman.