En septiembre quedaría lista la cancha sintética de Atlético

Fue presentado el proyecto de la obra que tiene previsto inaugurarse con un torneo Nacional Sub 16

Este martes quedó oficialmente realizado el anuncio de la realización de la obra de colocación de una carpeta de hockey sintético de arena por parte del Club Atlético de Rafaela, en el predio del autódromo "Ciudad de Rafaela". La presentación se realizó en el Salón Celeste de la sede de barrio Alberdi a través del presidente de la institución, Silvio Fontanini, junto al presidente de la Federación del Oeste Santafesino, Rodolfo Ortiz de Guinea, el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad Ignacio Podio, la Secretaria de Obras Públicas, Bárbara Chivallero. También estuvieron presentes en la cabecera otros dirigentes, como el vicepresidente Diego Kurganoff.

«Hace dos años que venimos hablando de esta obra junto a la FOSH y Nacho Podio. Es un deporte que está creciendo tanto en la institución, como en la ciudad y la región, y contar con este tipo de cancha va a potenciar la actividad tanto al club como a la ciudad», expresó en su introducción Fontanini, agradeciendo a la Municipalidad de Rafaela y la Federación por esta obra en conjunto.

Destacó también que uno de los pilares de su gestión pasa »por la inclusión, todos los deportes acercan chicos al club. Cada vez que acercamos un chico al club es un chico que le sacamos a la calle, con todo lo que ello significa».

Por su parte, Podio resaltó que la Municipalidad de Rafaela cuenta con ocho escuelitas barriales de hockey que se verán beneficiadas con esta segunda cancha sintética para la ciudad. «Vamos a trabajar en conjunto como lo venimos haciendo con CRAR que es la otra institución que cuenta con sintético, y celebramos que la ciudad pueda contar con eventos de gran nivel a partir de esta obra».

En tanto, Ortiz de Guinea manifestó que «desde la Federación el objetivo no es solo el desarrollo del hockey en Atlético, sino en Rafaela y la región. Es algo que estábamos necesitando para poder seguir creciendo. La Federación necesitaba tener esta obra».

El proyecto estaría listo para septiembre, inaugurándose la cancha con el Sub 16 de Clubes C organizado por la Confederación Argentina. La Municipalidad se hará cargo de los trabajos de base (tierra compactada), que demandarán alrededor de 60 días. La entrega de carpeta, de un costo actual de 27 millones de pesos, podría darse para julio o agosto dependiendo de los problemas de importaciones.

Ortiz de Guinea destacó que el aporte de la Municipalidad con su trabajo es también muy importante, porque generalmente el costo suele ser parecido al de una carpeta. Luego se colocará la iluminación LED, similar a CRAR, con 36 reflectores.

En una segunda etapa está previsto encarar la parte de vestuarios cubiertos, sala de árbitros, sala médica y un primer piso para albergar delegaciones. La utilización de la cancha será dependiendo de los horarios de prácticas de Atlético, utilizándose para torneos de la FOSH y entrenamientos de seleccionados, pero facilitada también a otras instituciones de la ciudad.