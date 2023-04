Títulos locales en el Abierto

El reciente fin de semana se desarrolló en María Juana el segundo torneo Abierto del año de la Liga de Tenis del Litoral. El certamen fue auspicioso para varios tenistas de nuestra ciudad. En la categoría Sub 14 de damas fue campeona Josefina Zimmermann, del Club 9 de Julio.

Asimismo, en varones Sub 16 obtuvo el título Felipe Brarda, del Club Atlético de Rafaela. Mientras que en Sub 18 damas fue ganadora Regina Buffa, también de Atlético.