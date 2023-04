El "9" espera a Gimnasia y Tiro

9 de Julio tiene la necesidad el venidero domingo, cuando reciba desde las 19 a Gimnasia y Tiro de Salta, de empezar a sumar en la Zona 4 del Federal A. Luego de tres derrotas en las cuales no ha podido convertir goles, el elenco dirigido por Maximiliano Barbero intentará hacerse fuerte ante uno de los candidatos en el grupo y que viene de derrotar por 2 a 1 a Sol de América de Formosa.

Sin dudas ya asoma como un gran desafío para el cuerpo técnico encontrar en el aspecto ofensivo un funcionamiento que le permita romper esa sequía. Si no es a través de los delanteros, que son generalmente quienes pueden tener finalización de las jugadas, tendrá que trabajar en otros aspectos que son claves en cualquier competencia, por ejemplo en la pelota parada que soluciona o disimula otros déficits en un equipo.

El León tiene una semana normal de trabajo en la que seguramente habrá modificaciones respecto del equipo que perdió 2 a 0 en Formosa ante San Martín.



LA FORMACIÓN DE FORESTELLO

El once de Gimnasia y Tiro dispuesto en el último partido por Rubén Darío Forestello fue con Federico Consentino; Ivo Cháves, Guido Milán, Daniel Abello y Rubén Villarreal; Exequiel Narese, Matías Birge, Walter Busse y Joel Martínez; Emiliano Blanco y Ezequiel Cerica. DT: Rubén Forestello.

Los goles para el triunfo 2 a 1 fueron convertidos por Emiliano Blanco y Matías Birge. Cabe acotar que la pareja de zagueros centrales es conocida de nuestro fútbol, ya que Daniel Abello jugó en Unión de Sunchales y Ben Hur, mientras que Guido Milán lo hizo el año pasado en Atlético de Rafaela.