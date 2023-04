Si atentamos contra la familia, atentamos contra la superviencia de la sociedad

Por Alicia Riberi



La familia es el estamento fundamental de cualquier sociedad que intente sobrevivir y avanzar.

Hoy parecería que el poder intenta destruirla e instalar como verdad absoluta la mentira, la traición, la destrucción de los valores. Si como miembros de esta sociedad que pareciera agonizar, no nos ponemos firmes y reclamamos nuestros legítimos derechos, nos atropellarán y conseguirán su objetivo.-

Para sostener los valores hace falta solo honestidad, generosidad y apegarse totalmente a la verdad.

La sociedad de consumo desató una carrera al consumismo que pareciera que toda familia debe trabajar para tener lo que tienen todos. Sumado a esto, con la situación económica apremiante, los padres deben trabajar los dos y eso implica que los hijos están mucho tiempo más solos y no se da como antes que los abuelos complementaban lo que los padres no podían. Hoy hay muchos abuelos que no quieren hacerse responsable de cuidar a sus nietos, quieren tener una vida sin el apego a responsabilidades que consideran, no les corresponde, también hoy existe el problema que es como que se desvalorizó a los abuelos, como si no estuvieran a la altura de poder colaborar en la crianza de los hijos. Los matrimonios también tiran muy rápido la toalla, no soportan diferencias, equivocaciones.

Ser Educadora para mí fue siempre un orgullo, porque nos permitían trabajar y dialogar con los alumnos y no vivíamos con el corazón en la boca esperando que cualquiera por una diferencia de opinión nos denunciara, sino que teníamos un diálogo abierto, el maestro y el profesor tenían autoridad, respaldada por los padres. En la educación no había ideologías, se delineaban proyectos concretos y se alentaba a los alumnos a defender la libertad de pensamiento, hoy lo que se ve es el intento de un adoctrinamiento y eso es nefasto. Se debe nivelar para arriba y no para abajo, se debe exigir más y no menos y obvio que hay que ayudar al que no llega al nivel de sus compañeros, se le deben dar las herramientas- que hay muchas- para que logren el objetivo y se respeten sus posibilidades. Los alumnos especiales: como cerrar escuelas especiales, es una locura. Los niños especiales necesitan cada uno una atención determinada y obvio, que hay casos, en que se pueden integrar en algunas actividades con las escuelas comunes. Es otra cosa. Es algo que no debemos aceptar: el cierre de las escuelas especiales, no lo permitamos. Hablamos de no discriminar y que hace el poder con estos chicos maravillosos?

De quién depende que nuestros hijos se apeguen a las masas sin criterios propios, que logren superar obstáculos sin quedar frustrados indefinidamente? De la familia, de su seguimiento, de la atención a las necesidades de los hijos.

Aunque no nos gusta mirar para atrás, miremos y podremos vislumbrar que cuando la familia era prioridad, la sociedad era otra. Los padres somos autoridad y no deberíamos ceder por ese sentimiento de culpa por tener que trabajar tanto, porque se hace por y para la familia.

Defendamos la familia con uñas y dientes porque es la única manera de sobrevivir a este bombardeo contra ella, aunque nos represente mucho esfuerzo. Desde el poder se la intenta destruir, pareciera que quieren sacar a los padres la potestad de formar a sus propios hijos.

Observemos.. en una época el negocio eran los juicios laborales, con el mono tributo eso cambió y ahora pereciera que son las causas de género, a mi entender, muy redituables, ya no importa la inocencia de las personas, solo importa engrosar los números para las estadísticas que manejan ellos mismos. La gente que zafa de estas causas es por amiguismo político, por poder o por dinero y eso está bien? No se respeta la Constitución ni los derechos humanos. Puede alguien por poder o por dinero destruir personas, dibujar una verdad fabricada? No tienen familia? Creen que tienen más poder que Dios? O no creen en Dios?

Un consejo…observen a su alrededor como terminan las personas que abrazaron el mal como estandarte, que no creen en el poder de Dios.

Cierro esta nota con la palabra del más grande: Dios. ¡Recuerden esto y compréndanlo bien: piénsenlo en su corazón, rebeldes! Recuerden lo que sucedió antiguamente; porque yo soy Dios y no hay otro, soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el final desde el comienzo y desde mucho antes, lo que aún no ha sucedido; yo digo : “mi designio se cumplirá y haré todo lo que me agrade”…Escúchenme, duros de corazón, ustedes, lo que están lejos de la justicia: yo hago que se acerque mi justicia- ¡ ella no está lejos! …Isaías 46, 8-13.

Hijo, si te has decidido por servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta y mantente firme; y en el tiempo de la adversidad no te inquietes. Apégate al Señor y no te alejes, para que tengas éxito en tus últimos días. Todo lo que te suceda acéptalo y cuando te toquen las humillaciones, sé paciente. Porque se purifica el oro en el fuego y los que siguen al Señor en el horno de la humillación. Confía en Él : ÉL te cuidará; sigue la senda recta y espera en Él….Sirácides 2-1,6-

Algunas señales para aprovechar y aplicar en nuestras familias.

Si atentamos contra la familia… atentamos contra la supervivencia de la sociedad.