El programa provincial "Primer Empleo" ya benefició a más de 600 empresas santafesinas

“Desde que la provincia de Santa Fe puso en marcha, hace año y medio, del programa Primer Empleo, hay 600 empresas que se han beneficiado con el subsidio que el gobierno aporta para la contratación de personal joven”. Así lo manifestó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Juan Manuel Pusineri en una recorrida por un local gastronómico de la ciudad de Rosario inaugurado recientemente y que contrató a la mayoría de su equipo de trabajo a través de este programa. “Hoy hemos alcanzado los 2500 chicas y chicos que han encontrado su primera experiencia laboral a través del mismo, en un contexto en general, en el cual los datos del mercado laboral en la provincia vienen siendo positivos desde mediados de 2020 hasta la fecha,” completó el funcionario.

Por su parte, la directora de Formación y Capacitación laboral y responsable del programa Valeria March subrayó que Primer Empleo nació en la gestión del gobernador Omar Perotti: “Primer Empleo es una iniciativa de nuestro gobernador Omar Perotti, una política que se lanzó junto a él y que no existía con anterioridad. Otorga a las empresas, sin importar su rubro, el 85% del salario mínimo vital y móvil por cada trabajador que contrate en un rango de 18 a 30 años. Lo que hace cada empresa es completar ese salario según el convenio colectivo de cada sector”, puntualizó.

March destacó que esta iniciativa se articula de forma permanente con otras líneas de gestión desarrolladas por los ministerios de Género y de Desarrollo Social: “estamos impulsando una política de igualdad de género a fin de que las contrataciones respeten la paridad de género, sobre todo en algunos rubros que se encuentran más masculinizados. También trabajamos con algunas personas más vulnerables al momento de encontrar trabajo de calidad, como las personas con discapacidad, donde no hay rango etario y la ayuda económica se extiende por un año.”

Asimismo, la funcionaria remarcó la continuidad del mismo: “el programa vino para quedarse: tiene su normativa, su decreto y queremos que se continúe en el tiempo. Queremos que cada vez más gente conozca esta herramienta que ofrece la provincia para que quienes se incorporan al mercado laboral lo hagan con un empleo de calidad: con recibo de sueldo, con obra social, etc.

Consultada acerca de qué actividad económica es la más demandante de empleo, March manifestó que hay un porcentaje muy alto de contrataciones a través del portal desde el sector industrial, lo sigue el sector comercio y luego los servicios. Desde su inicio estamos realizando una tarea de difusión muy extensa en todo el territorio de la provincia generando reuniones con cámaras empresariales, federaciones, asociaciones y un gran número de empresas que pertenecen a todos los sectores productivos, a fin de que conozcan esta política y puedan sumarse.”

Primer Empleo es una política pública destinada a subsidiar el empleo de personas entre 18 y 30 años de edad. Por medio del mismo, la provincia se hace cargo de abonar una parte del salario de los trabajadores para aquellos emprendimientos privados que decidan utilizarlo. Se trata de un subsidio que va directo a la empresa por cada trabajadora o trabajador que contrata, realizando directamente el alta correspondiente en AFIP.

El trámite es simple y ágil. Se realiza a través del portal de intermediación al que se accede a través del link santafe.gov.ar/primerempleo

De la recorrida también formaron parte el subsecretario de Empleo Eduardo Massot y las concejalas rosarinas Julia Irigoitia y Silvana Teisa.