Fue inaugurada la nueva sede de la Defensoría Regional de Rafaela

El intendente Luis Castellano participó este lunes del acto de inauguración de la nueva dependencia de la Defensoría Regional de la 5ª Circunscripción Rafaela, sita en calle Rivadavia 574.

El titular del Departamento Ejecutivo Municipal fue parte del evento junto con el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler; la defensora regional de la 5ª Circunscripción Judicial, Estrella Moreno Robinson; la defensora provincial del Servicio Público de Defensa Penal, Jaquelina Balangione; el fiscal municipal, Daniel Fruttero; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; representantes del Poder Judicial y del gremio que agrupa a los trabajadores judiciales, entre otros.

Al hacer uso de la palabra en el acto, Luis Castellano apuntó que “la situación social es compleja, ha cambiado, evolucionado en cuanto a las relaciones humanas. De hecho, el mundo está teniendo cambios muy profundos y la complejidad de cada situación es difícil de abordar si cada uno piensa en la responsabilidad que le compete y trata de resolverla solo”. “Necesitamos romper estructuras y vincularnos entre los poderes del Estado. Recorremos diariamente cada barrio, cada hogar, dialogamos con las familias, nos reunimos con los representantes vecinales, de clubes, instituciones, escuelitas deportivas y en todos lados aparecen nuevas temáticas que, al momento de abordarlas, no sabemos qué hacer exactamente con ellas. A ese problema nadie lo soluciona solo”, expresó Castellano.

El mandatario consideró que “la clave está en vincularnos, aportar lo que tenemos y dejar de echar culpas al otro. Es el gran desafío que tenemos como Estado. Las soluciones tienen que ser creativas, solidarias, abarcativas y comprensivas”.



APERTURA A LA SOCIEDAD

Por su parte, Jaquelina Balangione explicó que “empezamos alquilando esta locación y pudimos comprarla y remodelarla para poder desarrollar que en esta circunscripción se da. Hemos trabajado mucho con situaciones muy adversas como las que se viven en la Alcaidía de Rafaela, pero con mucho tesón por parte del equipo que acompaña y busca la solución de los conflictos, pensando siempre en la sociedad”.

Finalmente, Rafael Gutiérrez manifestó que “es importante que la Defensoría tenga su casa propia, que no solo es una casa de justicia, sino también un espacio para que los trabajadores miembros de la defensa desarrollen sus labores con tranquilidad y para que la gente sea atendida como corresponde. Esto es abrir las puertas a la ciudadanía”.



SOBRE LA DEFENSORÍA REGIONAL

La Defensoría Regional de la Quinta Circunscripción Judicial tiene sede en la ciudad de Rafaela, donde funciona actualmente, desde hace un tiempo en el inmueble situado en calle Rivadavia 574 de nuestra ciudad. En cuanto a su función, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal brinda servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, o que se encuentre cumpliendo una pena por haber cometido uno, que se niegue a designar un abogado particular de su confianza o no pueda contratarlo por carecer de recursos económicos suficientes, y promueve la vigencia efectiva de los Derechos Humanos para generar un entorno de plena vigencia del Estado de Derecho.