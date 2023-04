Los servicios públicos para este fin de semana largo

El Gobierno Municipal informa cómo funcionarán los servicios, teniendo en cuenta que los días jueves 6 y viernes 7 de abril serán feriados con motivo de la celebración de Semana Santa. En tal sentido, la recolección de residuos será normal: el miércoles 5, no recuperables; jueves 6, recuperables; viernes 7, no recuperables y domingo 9, no recuperables.

Con respecto a la recolección de residuos de patio, el domingo 9, por la noche, deberán sacarlos a las correspondientes veredas quienes habitan los barrios del sector 2 (San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre). El servicio de transporte de pasajeros circulará de manera normal en todas sus líneas.

La línea gratuita 147 “Rafaela Responde” tendrá activado su contestador automático durante el jueves 6 y el viernes 7. En tanto que el sábado 8 atenderá consultas y reclamos de manera personalizada, entre las 7.00 y las 13.00, volviendo al sistema de respuesta automática a partir de esa hora.

El Eco Punto abrirá en su horario habitual, de 8.00 a 19.00, los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8.

El Complejo Ambiental trabajará el jueves 6 en horario reducido, de 7.00 a 12.30. El viernes 7 permanecerá cerrado y el sábado 8 estará habilitado normalmente, de 7.00 a 12.30.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no estará activa los días jueves 6 y viernes 7. El sábado 8 funcionará de 8.00 a 12.00.

El Cementerio tendrá su ingreso habilitado, de 7.30 a 19.00, desde el jueves 6 hasta el domingo 9. Su oficina de administración estará cerrada y se mantendrán guardias mínimas en caso de sepelio.

Finalmente, el edificio municipal y las dependencias descentralizadas con atención al público permanecerán cerrados los días jueves 6 y viernes 7 de abril.