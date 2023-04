La gran felicidad del equipo Mooney VR46

(Enviado a Termas de Río Hondo). - Una hora después de haberse concretado la primera victoria de Marco Bezzecchi y el Mooney VR46 Racing Team, seguían las celebraciones en el box de los triunfadores en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Los integrantes del equipo creado por Valentino Rossi desplegaron una artillería instrumental que se prolongó durante varios minutos, con el piloto y todos los integrantes del grupo como protagonistas.

Los redoblantes sonaron con la misma fuerza que los gritos de los eufóricos italianos, en el cierre de un fin de semana soñado, que por si fuesen pocos las enunciadas conquistas, tuvo el valor agregado del liderazgo en el campeonato.

Mientras algunos colaboradores esperaban afuera del recinto, se acercaron colegas de otras estructuras para expresarles sus saludos a los flamantes ganadores del Gran Premio Michelin de la República Argentina.

Todavía resonaban las palabras de Bezzecchi, que las fue reiterando ante todas las consultas de la prensa. Con la felicidad dibujaba en el rostro, el italiano salió desde su garage.

Firmó autógrafos, posó en cada una de las selfies que le pidieron los fanáticos, recibió una gorrita de recuerdo y respondió las últimas preguntas de un domingo inolvidable.

La Opinión participó de ese momento, en el que Marco, como lo hizo antes, en el momento de la conferencia post-carrera, señaló que "todo lo que me está pasando no hubiese sido posible sin el apoyo de Valentino".

Bezzecchi, al igual que el vigente campeón Francesco Bagnaia, a quien le arrebató la punta del certamen, fue perfeccionando su estilo en el "Rancho", propiedad de Rossi, en la localidad de Tavullia.

La remera de la Selección argentina, que había firmado Lionel Messi en el reciente partido frente a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades, fue otro de los trofeos que se llevó de Argentina, un lugar en el que había ganado en MotoGP.

"El comienzo del año fue espectacular, pero todavía falta muchísimo. Estamos convencidos en el Mooney VR46 que hoy tenemos un gran potencial y en la medida que podamos seguir en este nivel no tengo dudas que vamos a estar luchando por cosas muy importantes", concluyó Bezzecchi.