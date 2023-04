Bezzecchi, Arbolino y Suzuki: los que lograron vencer a la lluvia en Termas

Por Víctor Hugo Fux



(Enviado de La Opinión a Termas de Río Hondo). - La lluvia fue, sin duda, la protagonista no deseada en un fin de semana en el que apareció de manera frecuente en el Gran Premio Michelin de la República Argentina.

Alcanzó su mayor intensidad el domingo, justamente en el cierre de la actividad desarrollada en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, que como consecuencia de esa adversidad, planteó mayores dificultades a hombres y máquinas, que debieron adaptarse a una exigencia adicional.

En el inicio de la última jornada, el japonés Tatsuki Suzuki (Leopard Racing), logró sobrevivir a una sucesión de caídas, para imponerse con autoridad en Moto3, superando al brasileño Diogo Moreira (MT Helmets - MSI), para satisfacción de los fanáticos del vecino país que lo acompañaron.

Completó el podio de la división menor el italiano Andrea Migno (CIP Green Power), quien al igual que el piloto sudamericano, nunca pudo inquietar al contundente Suzuki.

Después, cuando la precipitación fue más abundante, las autoridades de la prueba resolvieron, con buen criterio, recortar la distancia, para establecerla definitivamente en 14 vueltas.

En esta instancia, sin embargo, no se registraron tantos accidentes con el previa. Después de hacer el gasto desde el principio, el español Alonso López (CAG Speed Up) no pudo sostener el liderazgo y a cuatro giros del final, terminó resignando ese lugar a manos del italiano Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing), que además de vencer, se trepó a la punta del campeonato.

El británico Jake Dixon (Solunion GasGas Aspar Team) finalizó tercero en una entretenida carrera de Moto2 en el trazado de la ciudad termal.

La categoría "reina" le bajó el telón al espectáculo, con una primera victoria del italiano Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) y del equipo creado por Valentino Rossi, quien a pesar de su retiro, está siempre presente en el corazón del fanático argentino.

Marco había terminado en el podio cuando se inició la temporada en Portugal y esta vez fue por más. Terminó segundo en el Sprint y el domingo, en una pista complicada, se movió con absoluta naturalidad para encaminarse con firmeza hacia un triunfo espectacular.

Nadie pudo seguirle el ritmo. El francés Johann Zarco (Prima Pramac Racing), en notable recuperación, fue su inmediato escolta, en tanto que finalizó en el tercer lugar el español Alex Márquez (Gresini Racing), cerrando un fin de semana altamente positivo.

Un podio copado por Ducati, como ya había ocurrido siete días atrás, volvió a marcar el superlativo rendimiento de la marca de Borgo Panigale, que ubicó, una vez más, a cuatro motos entre las cinco mejores.

El italiano Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) interrumpió ese claro domingo al ubicarse cuarto, por delante del español Jorge Martín (Prima Pramac Racing).

Una de las notas salientes tuvo como protagonista al italiano Franco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), quien se fue al piso cuando era segundo y terminó resignando el lugar de privilegio en el campeonato luego de triunfar en Portimao.

Ahora vendrá un paréntesis de dos semanas de cara a la tercera cita, que tendrá como sede de su realización al Circuito de las Américas en Austin.

Hacia esa ciudad norteamericana ya partieron los vuelos transportando el impresionante equipamiento que fue embalado el mismo domingo tras haber finalizado el Gran Premio Michelin de la República Argentina, cuando la lluvia seguía cayendo sobre el circuito de Termas de Río Hondo.