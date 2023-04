Cleri ya recorre la Provincia como precandidato a gobernador por el PJ

En 1992, cuando tenía 10 años y cursaba el 4° grado en la escuela San Antonio de Padua de Rosario, Marcos Cleri dijo que realizaría sus estudios secundarios en el Liceo Aeronáutico Militar en Funes, que sería abogado y que se convertiría en presidente de la Argentina. Ahora, a los 41 años, dice que cumplió los dos primeros objetivos y que si bien no estaba en su hoja de ruta, desde 2011 es diputado nacional y en este 2023 aspira a ser el próximo gobernador de Santa Fe. "La presidencia puede esperar, pero sigue ahí", afirmó ayer durante una visita a la Redacción de diario LA OPINIÓN en el marco de "una nueva recorrida por el territorio para dialogar con la gente".

"Es el momento de una nueva generación", afirma decidido y entusiasmado este legislador peronista ante el desafío que enfrenta en las elecciones de este año. "Nací el 12 de enero de 1982 en barrio Belgrano de Rosario. Cuando era pequeño acompañé a mi abuelo y a mi padre en internas partidarias. El primer día de clases en la Facultad de Derecho, en el año 2.000, me sumé al Peronismo Universitario. Terminé la carrera de Derecho el 26 de diciembre de 2005 rindiendo la materia Internacional Privado. Desde ahí comprometido en política para transformar la sociedad", sintetiza su CV.

Tras participar el domingo en el acto oficial de la Provincia por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Reconquista, Cleri se trasladó a Rafaela. Su primera actividad fue una visita a la Escuela Técnica N° 460 "Guillermo Lehmann" para desafiar a los alumnos de 5° y 6° año a construir un robot en dos días con el kit que les entregó. Si logran cumplir la consigna, entregará un kit de robótica al establecimiento. "Se trata de promover la robótica y la programación. En cada visita entrego kits para que los estudiantes los años más avanzados arme sus propios robots. Si lo hacen en menos de 48 horas, cumplo con mi compromiso de entregar más kits al establecimiento escolar. Busco que trabajen en equipo, que aprendan jugando y se eduquen con disciplina y responsabilidad. Si ahora puedo entregar kit, imaginate cuando sea gobernador lo que puedo hacer con el Ministerio de Educación", subrayó.

-¿Por qué quiere ser gobernador de Santa Fe?

-Tuve la posibilidad de ser diputado nacional y ahora considero que tenemos que poner a la Provincia de Santa Fe en el lugar que se merece. Nuestra provincia debe liderar la Región Centro y desde ahí encabezar el modelo de desarrollo nacional. Santa Fe tiene todo para hacer eso. Hay que construir una base sólida para que, gobierne quien gobierne, se siga potenciando este camino. Por eso lo que planteamos en esta campaña que se viene es potenciar lo bueno que hizo el actual gobierno provincial, y sin perder tiempo las cosas que estén mal se tienen que corregir.

-Ahora ya está en carrera, ¿cómo sigue?

-En 10 días vamos a presentar nuestro plan de gobierno, previo a la reunión del Consejo Provincial partidario del que soy presidente, y antes del cierre de listas. Considero que además de demostrar voluntad y vocación, tenemos que trazar un diagnóstico sobre el estado de la Provincia y presentar un programa de trabajo. Debatir en base a ideas, definir acciones y llevarlas a cabo. Debemos reconstruir la legitimidad con la ciudadanía, que es lo que está buscando, no solo que el Estado recupere autoridad sino principalmente tener una hoja de ruta donde se pueda realizar el control ciudadano. Y principalmente las cosas que se hayan dicho, que se hagan. Eso es peronismo 100 por ciento.

-¿Cuál es la mirada que tiene de la Provincia de Santa Fe?

-Depende de las zonas las prioridades van cambiando. Pero en sí se reconocen tres cosas. La primera es la seguridad, una preocupación que se advierte principalmente en los grandes centros urbanos, la segunda es la economía que se da mayormente en el interior y mucho más ahora con la sequía, y lo tercero la falta de un plan que permita planificar y organizar la vida de las personas, las empresas y las instituciones. Estas son las tres cosas que el Gobierno provincial debe corregir.

-Más detalles por favor.

-En materia de seguridad, debemos tener un Estado presente, cercano que resuelva los conflictos, con presencia de fuerzas federales y provinciales. El modelo a seguir es el del 2014 y 2015, que llevó adelante el entonces ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, pero hoy multiplicado por diez. Las fuerzas federales no solo en Rosario y Santa Fe sino también en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, con presencia en un segundo y tercer cordón porque muchas veces cuando tenés agentes federales en el territorio el delito se corre a la periferia. Si o sí necesitás en las grandes ciudades una fuerte inversión de carácter social, con una suerte de centro cívico en cada barrio para desarrollar políticas educativas, deportivas y sociales. Mirá, el año pasado propusimos que los jueces paguen ganancias, y con esa recaudación constituir un fondo para la provincia de Santa Fe para infraestructura y seguridad. Estimamos que podíamos tener un fondo de 25 mil millones de pesos, muy necesario para hacer esto. Pero resulta que los legisladores que hoy son del Frente de Frentes, los radicales, los socialistas y los del PRO votaron en contra, le dieron la espalda a los santafesinos y santafesinas y priorizaron la defensa de un pequeño sector, que es parte de los problemas que estamos teniendo ahora.

-¿Y qué piensa para la economía, el segundo de los ejes?

-El Ministerio de Producción tiene que pasar a ser Ministerio de Ciencia, Tecnología y Producción. Porque la innovación será la gran generadora de recursos y valor agregado en nuestra Provincia. Junto con el sistema productivo que tenemos, de pymes, industria y sector agropecuario, más un sistema educativo orientado a la programación e informática. Hay que actualizar el sistema educación, necesitamos más escuelas técnicas las cuales a su vez necesitan más inversiones.

-¿Cómo explica el tercer eje, de control ciudadano?

-Con respecto a la incertidumbre, es semana a semana, decir lo que se va a hacer, hacerlo y el control ciudadano durante el fin de semana para evaluar qué se hizo bien y que salió mal. Y seguir avanzando, por zonas, por regiones contemplando la diversidad pero también un proyecto integrado de Provincia.



"ALBERTO NO AYUDA"

Marcos Cleri admite que la Argentina "se encuentra en un momento muy complejo, en particular la economía con la inflación que no cede". Y admite que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no hace fácil las cosas. "Alberto no ayuda", sostiene desde su identidad política cercana a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

-En Rafaela y el departamento Castellanos el kirchnerismo suele tener un escenario adverso en términos electorales. ¿Cómo piensa revertir esta situación?

-Somos una nueva generación que tiene mucho corazón y más coraje para tomar decisiones. Sabemos que es un momento difícil, pero por eso estamos más presentes que nunca. Escuchando, vinculándonos, trabajando con las instituciones, demostrando que es posible tener un sistema educativo orientado a la programación y a la robótica. Y lo más importante de todo, la coherencia, todos saben que hemos estado siempre en el mismo lugar, que lo que decimos es lo que hacemos. Es con el pueblo, con la gente, con las pymes, con el comercio, con las cooperativas, con las asociaciones civiles, con las escuelas, con los clubes. Así nos estamos vinculando tanto en Rafaela como en Sunchales y todo el departamento Castellanos. Ese es el camino. Lo mismo en toda la Provincia de Santa Fe, invitando a ser parte de un equipo de gobierno que buscará transformar la vida de los santafesinos.

-Hoy se advierte cierta distancia entre la gente y los políticos. En parte, se reclama que los políticos puedan trabajar juntos más allá de sus diferencias. ¿Qué piensa?

-Para nosotros, en lo que hace a salud, educación y seguridad hay que construir a partir del bien común. Todos saben que soy peronista, que estoy con Cristina antes y seguiré estando, pero en las políticas públicas de salud, educación y seguridad las prioridades deben ser el bienestar general. Es lo que vamos a hacer nosotros, una convocatoria abierta a todos para trabajar juntos. Si hay una buena idea, no importa de qué sector político sea, trataremos de llevarla adelante. Por caso, todos tenemos que trabajar unidos porque con la seguridad no se especula, se trabaja todos los días para vencer al crimen organizado.

Más allá de las intenciones de construir con espacios distintos, Cleri consideró que "debemos lograr que el mal gobierno de casi 40 años en Rosario de socialistas, radicales y el PRO no exporte la inseguridad al resto de la Provincia". Después se fue para continuar visitando escuelas de Sunchales y Rosario, aunque antes tenía previsto escalas en Tiza y Karbón Centro Cultural de Rafaela y la carpintería artesanal Los Aromitos.