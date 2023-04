Inauguró la primera fábrica inteligente de Latinoamérica

El ministro de Economía, Sergio Massa, participó de la inauguración de la primera fábrica inteligente de Latinoamérica. Ubicada en el partido de Escobar, tierra del secretario de Economía del Conocimiento e intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, la firma Pixart se dedicará a fabricar chips, placas, computadoras y otros componentes electrónicos.

En lo que catalogó como una mezcla de sensaciones, Massa enfatizó su "orgullo por ver que nuestro país puede producir y exportar usando tecnología de punta, que está entrando a la industria 4.0, teniendo un desarrollo montado centralmente en la robótica y además produciendo bienes que son centrales para el futuro inmediato de la argentina y del mundo".

También dijo que sentía "incredulidad" de pensar a qué "mundo vamos" al describir que "acá vemos robots que hacen que la gente esté en una torre de control, robots produciendo, armando, empaquetando las notebooks y produciendo y empaquetando los chips y mothers".

El ministro se refirió la línea de montaje de la planta de Pixart, que tras una inversión de más de US$ 20 millones, producirá de chips de manera automatizada y sustentable, con diez ingenieros que operarán 36 robots desde una torre de control.

"Uno siente orgullo porque piensa que la Argentina entra al mundo de la economia del conocimiento a jugar en primera. No necesitamos ir a buscar chip a otro lado. Hoy se empiezan a producir acá. No necesitamos importar computadoras de Google terminadas, hoy se empiezan a producir acá y se van a exportar a toda Latinoamérica," sostuvo orgulloso Massa.

Hubo tiempo también para hacer alusión al monotributo tech y mencionar que mediante empresas y desarrollos de este tipo, "miles de chicos que se dedican a exportar conocimiento y están afuera de la economía formal en los márgenes recibiendo pagos a traes de paypal, cables, o una motito porque le pagan en Uruguay, van a encontrar formalización".

Por último, dejó un dardo para los que "hacen la cómoda, los que hacen cola y van a los programas de televisión a repetir como loritos". En contraposición, afirmó que " sentarse a enfrentar los problemas y buscar las soluciones y pensar el futuro de la producción argentina no es para muchos".

"Cada dólar que vendamos de trabajo argentino al mundo, generado en esta fabrica, cada pibe que venga a trabajar acá a la torre de control, cada producto terminado, lo que va a mostrar es que la valentía, la decisión, el arriesgar y pensar en el país, a la largo o la corta, tiene premio" sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda y para finalizar invitó "a los que les gusta buscar productos importados vengan a Escobar, por que ahora están acá".

La firma Pixart fabrica las icónicas Chromebook de Google y alcanzó una facturación de u$s80 millones en 2022. La inauguración de la fábrica es un avance importante para la industria 4.0 por la reducción de costos locales, la generación de empleo y el aumento de las exportaciones. (NA)