Para Aníbal Fernández fue "una locura lo que le hicieron"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó que fue una "locura" el episodio de agresión contra su par provincial Sergio Berni, y sostuvo que no tiene la "culpa" de lo sucedido en el asesinato del colectivero Daniel Barrientos.

"La provincia es grande, no se arregla tan fácilmente. No estoy de acuerdo con las reacciones violentas", resaltó el funcionario nacional. "Es una locura lo que le hicieron, lo rechazo enfáticamente, es un despropósito, ¿qué responsabilidad tiene él? Es una locura", afirmó en declaraciones al portal Infobae. Según dijo, no es justo otorgarle la responsabilidad del crimen al ministro bonaerense. (NA)