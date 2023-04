El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, lamentó la agresión física que sufrió su par de Seguridad, Sergio Berni, durante un corte de colectiveros que protestaban tras el brutal homicidio de un chofer en la zona de Virrey del Pino, La Matanza.

"Estaba charlando con los delegados de choferes. Me acerqué cuando él (por Berni) llega y la verdad que quienes más exaltados estaban eran los compañeros de la víctima que había sido asesinada y obviamente todo se salió de control", relató.

En diálogo con "Que la gente crea", el programa de La 990 que conduce Diego Schurman, el funcionario señaló que la presencia en el lugar de Berni fue "mal entendida". "El objetivo de esta presencia no solo era acompañar a las víctimas sino escuchar a los choferes que sienten que no son protegidos y en muchos casos es cierto", aseguró.

"Mi objetivo fue acercarme a la familia, a los trabajadores más cercanos (a la víctima) para solidarizarme y ponerme a disposición pero evidentemente la presencia de Sergio (Berni) fue malentendida", opinó. D´Onofrio aclaró que "esto no significa que hayan sido desestabilizadores ni mucho menos", ya que los agresores "eran los más cercanos a la víctima".

El ministro de Transporte destacó que de todos modos había más de 1000 choferes participando de la protesta, y más allá del grupo que atacó a Berni, "ninguno reaccionó de esa manera", sino que "al contrario, estaban para hablar". (NA)