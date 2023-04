La agresión a Berni en una protesta de choferes sacudió el tablero político

Un chofer de 65 años fue asesinado de un tiro esta madrugada durante un asalto en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, lo que derivó en un paro de colectivos y en una protesta en la que conductores agredieron a puñetazos y pedradas al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

A la medida de fuerza en demanda de seguridad se habían sumado unas 130 líneas de colectivos, entre las que se incluían las de la zona oeste, las de la empresa DOTA y la Línea 60.

La agresión a Berni se produjo en la intersección de Alberdi y General Paz, entre la localidad de Lomas del Mirador y el barrio porteño de Mataderos, y el funcionario fue rescatado por efectivos de la Policía de la Ciudad para ser derivado al Hospital Churruca, donde fue asistido por una fractura en el maxilar entre otras heridas.

Cuando Berni acudió al lugar para tratar de hablar con los colectiveros, varios de ellos comenzaron a insultarlo: "Mentiroso, hijo de puta", le dijo uno de ellos. En ese momento comenzaron a agredirlo y a acorralarlo contra los pilotes del puente de General Paz, hasta la intervención de policías de la Ciudad, entre ellos efectivos de la Guardia de Infantería, que mantuvieron un duro cruce con los manifestantes.

El crimen del chofer Daniel Barrientos, de 65 años y quien estaba a un mes de jubilarse, se produjo poco después de las 4:30 cuando el colectivo de la línea 620 que conducía transitaba por la calle Escribano, a la altura de Cullen, en el barrio El Pino, a la altura del kilómetro 41,700 de la ruta 3, en la parte más alejada de la Capital Federal del distrito de La Matanza.

Lo que sucedió es que un compañero que estaba haciendo su primer turno, salió del Barrio Bernazza, más alejado de la ruta 3, y en la primera parada suben dos ladrones. Arriba de la unidad iba un policía", señaló Luis Gómez, compañero de la víctima por el programa Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990.

Según indicó una mujer que se encontraba con su hija de ocho años en el asiento de adelante, uno de los delincuentes le apuntó a la cabeza, le sacó su mochila y el celular, y el otro apuntó al chofer y directamente le efectuó un disparo en el pecho.

Cuando los asaltantes escapaban hacia un Fiat Siena en la que los esperaba un cómplice, un policía de la Ciudad que se encontraba como pasajero y como civil, bajó del colectivo y se enfrentó con los delincuentes. En ese sentido, el lunes por la tarde se conoció un video de una casa particular en el cual se escucha primero la detonación que provocó el asesinato de Barrientos y luego una ráfaga de disparos por parte del efectivo cuando los ladrones escapaban del colectivo.

En las imágenes pueden verse a los sujetos escapar corriendo tras cometer el crimen. Horas más tarde, un joven sindicado como el autor material de asesinato fue detenido y, según trascendió, alegó que se le escapó el disparo.

Poco después, se encontró a pocas cuadras del lugar el Fiat Siena que habrían utilizado los delincuentes totalmente incendiado.

El asesinato del chofer, al que llamaba "El Capitán" por su buen humor con los pasajeros y su vocación de ayudarlos, con más de 35 años de servicio y a un mes de poder jubilarse, provocó la indignación entre los compañeros de su línea y colegas de otras empresas. A partir de las 7:30 de la mañana se paralizaron las líneas que brindan servicio en el oeste del Gran Buenos Aires.

El ministro Berni, tras ser asistido en el Hospital Churruca, dijo que le dolía "más que hayan matado a un bonaerense" que tiene que "cuidar" que los golpes que le dieron y aseguró que no iba a denunciar a los choferes que lo agredieron. También cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad, al asegurar que "si bien actuó como lo ordena el protocolo" complicaron las cosas.

"Les pedí que no avancen porque la situación estaba controlada y se iba encaminando. Un golpe más no hace mella, más me duele que haya muerto un bonaerense que tengo que cuidar", expresó. Además, Berni llamó la atención sobre el crimen del colectivero y dijo que hay elementos que indican que "no es un hecho habitual".

"No siempre utilizan dos pistolas 40 y cruzan un auto para robar un colectivo", expresó el funcionario en ese sentido sin brindar más detalles.

En los incidentes ocurridos en General Paz, entre Alberdi y Rosas, cerca de la terminal de la línea 620, entre Lomas del Mirador y Mataderos, ocho policías resultaron heridos. Fuentes del ministro de Seguridad porteño indicaron que los policías de la Ciudad defendieron a Berni "con todos los recursos posibles" cuando empezó la agresión.

"Frente a las agresiones y mientras llegaban más manifestantes al lugar, se evaluó que el riesgo para la integridad física del Ministro, de los civiles, de la policía y de los periodistas presentes, era cada vez mayor y se decidió retirar al ministro para descomprimir la situación. Con la salida del ministro, se replegaron las fuerzas", señalaron.

La agresión a Berni impactó de lleno en la política en tiempos donde arranca un nuevo proceso electoral, la inflación está en aumento y se torna insostenible mientras la inseguridad afecta a cada vez más argentinos. En este contexto, la gente reclama a la política que solucione los problemas reales en lugar de distraerse con las elecciones -ver página 3-.



CÁMARAS DE SEGURIDAD

EN COLECTIVOS

Berni confirmó que se avanzará en el proceso de instalación de cámaras de seguridad en todas las unidades de colectivos que circulan en el AMBA a fin de prevenir asesinatos de choferes, luego de la reunión que el gobernador Axel Kicillof mantuvo con autoridades del sindicato de la UTA.

El funcionario, quien llegó a la reunión en la sede del gobierno provincia en La Plata a bordo de un helicóptero tras haber sido agredido por los compañeros del colectivero asesinado en La Matanza, recordó que un proyecto de ley para instalar las cámaras venía siendo demorado y que en 2021 la gestión de Kicillof entregó 2.500 millones en subsidios para comenzar a ubicar las cámaras. (NA)