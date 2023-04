River juega en la altura de La Paz

River Plate comenzará hoy su camino en la Copa Libertadores de América 2023 en la altura de La Paz contra The Strongest, en el marco del Grupo D del máximo torneo del fútbol sudamericano. El partido se disputará desde las 19 en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.625 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Fox Sports y Star+.

El plantel de The Strongest tiene como goleador a Enrique Triverio, el oriundo de Colonia Aldao que surgiera en Unión de Sunchales, y de último paso por Huracán en el fútbol argentino, y también cuenta con siete jugadores del seleccionado boliviano que ahora conduce Gustavo Costas.

Posibles formaciones:

The Strongest: Guillermo Viscarra; Carlos Roca, Adrián Jusino, Gonzalo Castillo, Jaime Arrascaita; Alvaro Quiroga, Luciano Ursino, Junior Arias; Jeyson Chura, José Flores y Enrique Triverio DT: Ismael Rescalvo.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz o Agustín Palavecino, Ignacio Fernández, José Paradela; y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



ARGENTINOS DE LOCAL

Argentinos Juniors debutará hoy en la Copa Libertadores de América cuando reciba a Independiente del Valle de Ecuador, dirigido por el entrenador argentino Martín Anselmi, por la primera fecha del Grupo E.El partido se jugará desde las 19 en el estadio Diego Armando Maradona, con el arbitraje del peruano Diego Haro y TV a cargo de las señales de cable ESPN y Star+.

El elenco de Gabriel Milito alistaría a Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Federico Redondo, Santiago Montiel; Francisco González Metilli, Gabriel Ávalos, Thiago Nuss.