Sensaciones y sentimientos

TE LO JURO YO



Por Hugo Borgna



Que la música hermana a las personas más allá del lugar donde residen, es algo que no discute. Como se nos percibe con Caminito y La Cumparsita, del mismo modo se siente a España con “Te lo juro yo”.

Está allí, con una composición poética impecable apoyada en el contraste afectivo. El desencuentro que incluye la falta de conexión entre lo deseado y lo que llega, pero en un momento inoportuno, es un muy efectivo recurso. “La vi llegar” es uno de los ejemplos que provee nuestra música popular, haciéndola jugar con la idea opuesta “la vi partir”. Nosotros, argentinos unidos estrechamente con la música con España, tenemos una fuerte penetración de “Te lo juro yo”.

“Yo no me dí cuenta de que te tenía / hasta el mismo día en que te perdí / y ví claramente lo que te quería / cuando ya no había remedio pa’ mi / Llévame por calles de hiel y amargura / ponme ligauras y hasta escúpeme / échame en los ojos un puñao de arena / mátame de pena pero quiéreme”

“Mira que te llevo dentro de mi corazón / por la salucita de la mare mía te lo juro yo / mira que pa’ mi en el mundo no na’ más que tú / y que mis acais si digo mentira se queden sin lu’ / Por ti contaría la arena del mar / por ti yo sería capaz de matar / y que si te miento me castigue Dios / eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo”

Ya no eres la misma que yo conocía / la que no veía na’ más que por mí / Ahora vas con una distinta ca’ día / y en cambio me muero de celos por ti / Claro que la culpa de que esto pasara / no la tuvo nadie nadie más que yo / yo que me reía de que esto acabara / y ahora sufro y lloro porque se acabó”

Por los años 50 el teatro Avenida, de Avenida de Mayo de la actual CABA, era el sitio del encuentro íntimo de sentimiento musical entre nosotros y los hispanos, cuando una adolescente Lolita Torres cantaba Te lo juro yo con el mismo (o más sentimiento todavía) que los propios españoles; le había dado una raíz argentina a la originada en la península. Pocos cantores se privaron de decir ese drama en canto. Entre los más conocidos, se puede nombrar a Sara Montiel, Lola Flores, Rosario Flores y, naturalmente, el propio Miguel de Molina.

Transcurrió el tiempo y distintos artistas, aquí y allá, se sintieron atrapados por el conflictivo casi encuentro que narra la letra de Te lo juro yo y dejó para nosotros en “Las cosas del querer” en su primera versión, un sentido y profundo canto de Manuel Bandera. Se decía, con mucho sentido de realidad, que era tan fuertes los sentimientos que, a pesar de las muchas y desgarradoras vicisitudes de los personajes la música, entrañable hacía que el público saliera cantando del cine.

Desgarrada de sentimientos, los opuestos necesarios (“yo que me reía de que esto acabara y ahora sufro y lloro porque se acabó”) le dan potencia al drama y a la máxima entrega al otro miembro de la pareja (“Por ti contaría la arena del mar”, ”Por ti yo sería capaz de matar”, “Échame en los ojos un puñao de arena, mátame de pena pero quiéreme).

Se dice que el desencuentro es más inspirador que cualquier otro tema dramático en la vida de una pareja, y que puede generar tantas canciones como situaciones personales. También que sólo por medio de él podemos comprender cabalmente el sufrir de los otros.

Y que, para abarcar mejor el comprometedor clima de la película, importan las cosas del querer, que no tienen fin ni principio, que el aire que tu respiras es el que estoy respirando, y no nos pidan razones, ni el qué, ni el cómo ni el cuándo.