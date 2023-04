Cuando uniformados de la Unidad Regional V de Policía transitaban por la intersección de las calles Mitre y Roque Sáenz Peña, observaron a dos sujetos con parte de su rostro cubierto, transitando en una motocicleta que no contaba con la patente.

En dicho escenario, el conductor cruzó el semáforo en rojo, por lo que se dio inicio a un seguimiento dándose la voz de alto, a lo que se respondió haciendo caso omiso a la misma, huyendo por calles de los barrios Sarmiento y Villa Rosas, en varias ocasiones a contramano.

Así las cosas, en un momento el rodado se detuvo, y los individuos ingresaron a una finca sita en la calle Bollinger, por lo que más tarde se llevó adelante una requisa.

En dicho contexto, Gonzalo Ezequiel D., de 24 años de edad, dijo "no tengo carnet, por eso escapé, no me saquen la moto", siendo luego trasladado hasta la Seccional 1ª, a la vez que se concretó el secuestro del rodado de referencia.

Por otra parte, en el procedimiento policíaco se contabilizó la incautación de la campera que vestía la persona de mención, a la vez que se identificó al menor de 14 años que lo acompañaba.