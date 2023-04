Vera recibió a precandidatos a gobernador y la gran incógnita

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe). - Con el encomiable pretexto de escuchar los reclamos del Norte afectado por la sequía, con la consigna “El Norte. Una oportunidad para Santa Fe”, la mayoría de los partidos que componen el Frente de Frentes (si contamos la interna en la propia UCR) colmaron el sábado el salón de fiestas del club Ferrocarril de la ciudad de Vera, para mostrar un núcleo de poder para las próximas PASO. En definitiva: estaba allí el “resto del mundo” para enfrentar a Maximiliano Pullaro y su sector Neo- Evolución.

Los precandidatos más o menos preanunciados que viajaron hasta la norteña Vera fueron Dionisio Scarpín, Clara García y Betina Florito, mientras que “la gran expectativa” es Carolina Losada, innegable y fulgurante centro de atención en cada fiesta. Es más, sin menoscabar la investidura política de los restantes participantes, no hubiera viajado hasta la lejana Vera la cantidad de gente que lo hizo desde los lugares más distantes (la intendente de Totoras, el intendente de Sunchales y el precandidato a intendente de Rafaela, el concejal Leo Viotti, por ejemplo) si no anidara la expectativa de que Carolina Losada juegue la precandidatura a gobernadora.

Dicen que Losada, quien había llegado la tarde anterior para mantener reuniones políticas en Reconquista, regresó a Rosario -en avión- junto al empresario Pablo Paladini presente en el acto. A esta altura, creemos que la expectativa en torno de su precandidatura se está transformando en un karma que quisiera quitarse, pero sólo ella sabe por qué no lo hace; “razones de estricto índole personal”, suelen deslizar supuestos enterados.

Losada repite como un mantra que “no es momento de anuncios”, que “primero está el proyecto y luego las candidaturas” (habla de “Revolución” que no se conoce) y evasivas por el estilo. La senadora nacional generó que todo el mundo (del círculo rojo de la política y los medios) tejan mil y una especulaciones, en torno inclusive de su vida privada.

Dionisio Scarpín, quien con su impactante salida pública repartiendo escarpines a comunicadores y políticos, y afiches muy jugados concitó la atención del público desde mediados de la semana pasada, recibía el cariño de quienes lo conocen -al fin y al cabo estaba en “su” Norte- , debutando una precandidatura a gobernador de la cual todos a sus espaldas cuchichean que bajaría si Losada diera el tan mentado “si”.

De la misma manera, repartía y recibía saludos la precandidata de Miguel Pichetto Betina Florito; mientras Clara García por méritos propios y el cariño emanado de la figura de su extinto esposo Miguel Lifschitz, tuvo también una importante centralidad afectiva y periodística. También estaba el diputado nacional, Federico Angelini, la referencia más clara del PRO santafesino que busca tener su candidato propio, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el diputado nacional, Mario Barletta y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pablo Farías.

¿Cuál fue el dato político de la jornada?; que Maximiliano Pullaro comprobó lo que sospechaba: si Losada juega, con su sector Neo Evolución (y algunos aliados) deberá enfrentarse al “resto del mundo” encolumnados detrás de la senadora.

¿Y si Losada no jugase?. Barajar y dar de nuevo para los que estuvieron el sábado en Vera.



EL “FRENTE DE FRENTES”

TIENE FECHA DE PARTO

La maternidad será la localidad de Cayastá, (lugar de fundación precisamente de la Provincia de Santa Fe), donde ese martes 25 alumbrará, ya con nombre e isologo propio que el 5 de abril deberán dar a conocer, el “frente de frentes”.

Previo a ello, los diez partidos que lo conformarán deberán llevar a cabo los plenarios provinciales que los autoricen a formar parte de la nueva coalición (15 abril el PDP, 19 la UCR, 22 el PS, Ucedé y CREO; 20 el PRO, y así respectivamente).



LA COALICIÓN CÍVICA

AMAGA IR POR AFUERA

La Coalición Cívica de Elisa Carrió llevó a cabo su plenario provincial este sábado en Santa Fe, y en un documento plagado de críticas a los gobiernos nacionales y provinciales, hacen notar que se necesita “fortalecer Juntos por el Cambio Santa Fe” (subsumido en el “frente de frentes” a partir del 25 de este mes) para “transformar la Provincia”, dejando a manera de advertencia -si no se hacen las cosas como plantean- que “estamos dispuestos y no tenemos miedo a transitar una alternativa, siempre que la alianza no entienda la dimensión del cambio real que necesita nuestra provincia”.

Pues bien, la futura alianza se creará bajo los parámetros y los partidos que la Coalición Cívica ya conoce y que Carrió vetó taxativamente, motivos por el cual deberán pensar entonces en competir con lista propia “por afuera” (del gran frente) contra Amalia Granata, el mileísmo, el frente de izquierda que se está pergeñando, y algunas listas mas, a la caza de los 150 mil votos (estudio que ellos mismos hicieron) que quedarían como remanente de los dos grandes frentes: el peronismo y el “frente de frentes”.



¿SE VIENE “EL CANDIDATO

DEL GOBERNADOR”?

Inmediatamente después de Pascuas de Resurrección, el diputado nacional Roberto Mirabella anunciará su precandidatura a gobernador por Hacemos Santa Fe, la línea interna del gobernador, Omar Perotti.

Lo haría luego de que Marcos Cleri anunciara que su candidatura “esta vez va en serio” (frase de la redacción), ya que la banca de diputado nacional que ostenta desde años quedará en manos de Florencia Carignano ó María de los Ángeles Sacnún; y Leandro “Quico” Busatto -con menos cartelería por ahora- también amaga con competir.

De esta manera, el peronismo ya comenzará a diseñar su estrategia para retener la Provincia que gobierna.