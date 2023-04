Rafaela rindió su homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas

El intendente Luis Castellano encabezó ayer el acto conmemorativo por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, que se llevó a cabo en la Plaza del Soldado del barrio Malvinas Argentinas, y en el que el único orador fue el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas del Departamento Castellanos, Carlos Tartaglia, quien manifestó que “son 41 años de lucha y de recuerdo permanente, porque cada día continuamos malvinizando”.

Posteriormente, sostuvo que “este año cumple 10 años el Centro de Ex Combatientes, donde trabajamos para que nadie olvide que las Malvinas son Argentinas”. Además recordó la canción que fue bandera de la Selección de Fútbol campeona del mundo donde dice “a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”. Y eso pidió a los argentinos, “jamás olvidarlos”.

El Día del Veterano y de los Caídos de Malvinas es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el sacrificio y la entrega de estos héroes anónimos que dieron su vida por nuestra Nación.

La guerra fue una experiencia dolorosa para los argentinos, pero también una lección de respeto y amor por nuestra tierra. Es importante no olvidarlos, honrar su memoria y su ejemplo debe inspirarnos en la construcción de un país más justo y solidario.

Por su valor, su dedicación y su entrega, los soldados caídos en la Guerra de Malvinas siempre serán recordados como verdaderos héroes de nuestra historia.

En el acto también estuvieron presentes el senador provincial Alcides Calvo; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; el presidente de la Comisión vecinal, Néstor Seffino; miembros del Departamento Ejecutivo Municipal; del cuerpo legislativo local y también del judicial. Además participaron abanderados de escuelas de la ciudad y representantes de distintas instituciones y fuerzas de seguridad.

Las estrofas del Himno Nacional Argentino estuvieron a cargo de la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de su director, Esteban Fernández. Inmediatamente, se invitó a las autoridades presentes a realizar una ofrenda floral frente al Monumento que honra la memoria de nuestros soldados, mientras se realizó un minuto de silencio.

Por otra parte, el intendente Luis Castellano entregó una placa conmemorativa por esta década de labor incansable. La placa expresa lo siguiente: “A diez años de la inauguración de la sede del Centro y Museo de Excombatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, agradecemos a sus integrantes y familiares el trabajo llevado adelante por mantener viva la memoria. No olvidamos. Rafaela, 2 de abril de 2023.”

El acto finalizó con la Banda Municipal de Música y la interpretación de la Marcha de Malvinas.



Vigilia

En la noche del sábado 1 de abril, desde las 21:30, se realizó una Vigilia de Ex Combatientes de Malvinas en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas. Allí se pudieron ver distintos elementos y recordar historias de aquellos años.

Cerca de la medianoche, se realizaron diferentes intervenciones musicales a cargo de Roque y Luciano Cejas, Lucas Marín, y Gerardo y Tamara Meschller.

La vigilia es una costumbre en el Centro de Ex Combatientes, donde distintas personas que estuvieron presentes en el conflicto cuentan de viva voz lo que vivieron y como fueron aquellos días. También están los familiares que recuerdan a sus seres queridos y tienen el firme objetivo que la Gesta de Malvinas nunca se olvide.



OTRAS PROPUESTAS

En el marco de estos 40 años de democracia, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado inauguró el pasado viernes 17 de marzo la muestra “Cartas de la dictadura”, proveniente de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”. Una propuesta que rescata de los archivos personales el relato de quienes sufrieron en carne propia la persecución, el exilio y la ausencia. Dentro de ese grupo de cartas, existe una sección destinada a conocer la intimidad de los mensajes que se enviaban desde las Islas en los meses en que se prolongó el conflicto.

Además, se contó que la pantalla urbana que se encuentra enclavada en la vereda del Parque Malvinas Argentinas, fue recientemente intervenida por niñas y niños del barrio 2 de Abril que se incluyen en el programa Pido Gancho. Es una actividad conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Cultura, a través del Liceo Municipal “Miguel Flores”, a cargo de la profesora Mercedes Zimmermann.

Asimismo, como parte de su trabajo por el resguardo de la memoria de la ciudad, el Centro Documental de la Memoria de Rafaela, perteneciente al Archivo Histórico Municipal, junto al Centro de ex Combatientes del Departamento Castellanos, pusieron en marcha un proyecto para la recopilación y el archivo de las historias de los soldados de nuestra ciudad y de la región.