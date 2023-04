Mensajes del arco político sobre los héroes de Malvinas

En el marco del 41° aniversario por la Guerra de Malvinas, funcionarios y dirigentes de todo el arco político dedicaron algunas líneas para honrar a los ex combatientes y soldados que pelearon por la soberanía del archipiélago en 1982 bajo órdenes de la Junta Militar que gobernaba en la Argentina. El presidente Alberto Fernández, en sintonía con lo que expresa su política internacional, optó por publicar un mensaje en el que asegura que la Argentina "no olvida" a las islas y las reclama como parte de la historia.

"Somos Argentina, el pueblo de Malvinas #MalvinasNosUne", compartió desde sus redes sociales. La vicepresidenta Cristina Kirchner también publicó un video en el que se observa el atardecer cayendo sobre las islas y fragmentos de los jóvenes soldados argentinos que combatieron en la disputa con Gran Bretaña. "Con honor, orgullo y respeto", se lee en el video que fue publicado junto al hashtag #SonArgentinas.

Con una pieza audiovisual similar, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, conmemoró los 41 años a través de la publicación de un fragmento de su exposición en la Cámara de Diputados en la que propuso reclamar ante los foros internacionales los derechos de soberanía sobre las islas con "energía y decisión".

"Recordamos y rendimos homenaje a los caídos, veteranos y veteranas, que con honor y patriotismo lucharon en la Guerra de Malvinas. A 41 años, seguimos reclamando nuestros derechos soberanos. Las Malvinas son argentinas. #MalvinasNosUne", reza el mensaje.

A su vez, el ministro de Economía y principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, también se sumó a la conmemoración de la fecha y pidió continuar reclamando soberanía "por el camino de la diplomacia y la paz".

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS Como cada año, con la convicción y la firmeza de saber que son nuestras, seguimos reclamando soberanía por el camino de la diplomacia y la paz, en honor a todos los héroes de Malvinas. #MalvinasArgentinas", indicó.

Por otro lado, la titular del PRO y precandidata a presidente Patricia Bullrich hizo público su agradecimiento "a los héroes que lucharon en Malvinas, a los que dejaron la vida, a sus familiares, a los sobrevivientes que cargaron con las secuelas de la guerra". "A todos ellos mi eterna gratitud", compartió junto a una imagen de un grupo de soldados en una trinchera sosteniendo la bandera Argentina.

En la misma línea, el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, rindió homenaje a los héroes de Malvinas a través de un video en el que se observan los nombres de los soldados fallecidos en la guerra, inscriptos en el monumento a los caídos en las islas. "Las Malvinas son y siempre serán argentinas", destacó el opositor.

El diputado libertario y precandidato a gobernador José Luis Espert utilizó sus redes sociales para sostener que la Argentina debe garantizar el nivel de vida que mantiene Gran Bretaña para que sea inexcusable el reclamo por soberanía.

"Sin dudas que las Malvinas son argentinas, pero hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado, pero a pesar del enorme valor de nuestros ex combatientes hace 40 años perdimos la guerra", sostiene el economista en un fragmento del debate presidencial que protagonizó en el marco de las elecciones de 2019.

"Nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, aún habiendo perdido una guerra, es inalienable. Facilitaría mucho para recuperarlas, además de continuar reclamando, que hagamos una profunda reforma estructural que nos haga a los argentinos tan ricos como a los ingleses", afirmó Espert.

La diputada y abogada de izquierda Myriam Bregman también rememoró la fecha al revelar que creció en un pueblo con una plaza que llevaba el nombre del ex presidente dictatorial Pedro Eugenio Aramburu y según precisó la referente del PTS, fueron los vecinos del lugar los que lo cambiaron por el de Roberto Aldo Bordoy, un joven combatiente que con tan solo 19 años, murió en el hundimiento criminal del crucero General Belgrano. "Ni olvido ni perdón. Fuera ingleses de #Malvinas", reclamó Bregman. (NA)