Todo lo ocurrido en la zona

En la jornada de ayer se disputó y completó la segunda fecha del torneo Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.



Zona Norte

-Belgrano de San Antonio 0 vs. Independiente de Ataliva 1 (25m PT Barreto).

-San Isidro de Egusquiza 1 (43m PT Lucas Guzmán) vs. Sportivo Aureliense 0.

-Deportivo Susana 1 (25m PT Rolando Domingorena) vs. Sportivo Roca 1 (20m ST Segovia).

-Tiro Federal de Moisés Ville 1 (25m PT Maximiliano Núñez) vs. Moreno de Lehmann 0.

-Independiente San Cristóbal 2 (15m PT de penal y 30m ST Ezequiel Mercado) vs. Atlético Juventud 2 (18m PT Matías Spies y 15m ST Lisandro Pandolfi).



Próxima fecha (3º): Juventud vs Tiro Federal, Moreno vs Susana, Sp. Roca vs San Isidro, Sp. Aureliense vs Belgrano, Ind. Ataliva vs Dep. Bella Italia. Libre: Ind. San Cristóbal.



Zona Sur

-Talleres de María Juana 2 (25m PT Marcos Godoy y 46m ST Agustín Bonino) vs. Sportivo Santa Clara 1 (16m PT Fabricio Henzen).

-Bochófilo Bochazo 1 (8m ST Hugo Ramírez) vs. Juventud Unida de Villa San José 2 (15m PT Alvarenga y 40m ST Albrecht).

-Atlético Esmeralda 3 (15m PT y 26m PT Tomás Bovo y 24m ST Diego Medrano) vs. San Martín de Angélica 2 (32m ST Eric Bustos y 44m ST de penal Alan Previotto).

-Libertad de Estación Clucellas 1 (23m ST Diego Piedrabuena) vs. La Trucha FC 2 (21m PT Gastón Traioni y 42m PT Ernesto Molina).



Próxima fecha (3º): La Trucha vs La Hidráulica, Zenón Pereyra vs Bochazo, Juventud Unida vs Atl. Esmeralda, San Martín vs Talleres (MJ), Sp. Santa Clara vs Def de Frontera. Libre: Sp. Libertad E.C.