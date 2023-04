Sportivo le ganó 2-0 el clásico a Quilmes

Sportivo Norte golpeó en los momentos justos y terminó quedándose ayer por la tarde con un clásico picante y de altas pulsaciones ante Argentino Quilmes. Fue con un 2 a 0, por la fecha 3 del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Al primer gol lo anotó Oscar Maldonado, a los 20 minutos de la primera parte; mientras que Juan Espíndola, a los 24 del complemento, puso cifras definitivas para el triunfazo del ‘Negro’ en el estadio Agustín Giuliani, que contó con un gran marco de público.

En el encuentro de reserva hubo división de puntos tras igualar 1 a 1.

Con esta victoria Sportivo quedó como escolta del líder de la zona A, Libertad (suma puntaje ideal), y dejó al conjunto Cervecero en el fondo de las posiciones.



Todo el programa:



ZONA A: Argentino de Vila 3 (3m PT de penal Nicolás Dondo, 10m ST Caballero y 45m ST Sequeira) vs. Deportivo Ramona 1 (16m PT Ariel Cólzera), Deportivo Tacural 1 (13m PT José Ibarra) vs. Libertad de Sunchales 2 (4m ST de penal Marcos Quiroga y 45m ST Enzo Fernández).



POSICIONES: Libertad 9, puntos; Sportivo Norte 7; Dep. Josefina 5; Ramona 4; Tacural 4; Argentino de Vila 4; 9 de Julio 3; Dep. Aldao 3; Quilmes 1.



ZONA B: Ferrocarril del Estado 1 (44m PT de penal Fernando Romero) vs. Brown de San Vicente 2 (45m ST Joaquín Jaime y 48m ST Lautaro Díaz), Florida de Clucellas 2 (44m PT Juan Montenegro y 5m ST Hernán Dobler) vs. Atlético María Juana 1 (38m PT de penal Ezequiel Lezcano).



POSICIONES: Unión 9, puntos; Ben Hur 6; Peñarol 6; Florida 6; Ferro 3; Atlético de Rafaela 3; Brown de San Vicente 3; Atlético María Juana 1; Arg. de Humberto 0.



Próxima fecha (4º): Zona A: Dep. Ramona vs Dep. Aldao, 9 de Julio vs Arg. Quilmes, Sportivo Norte vs Dep. Tacural, Libertad vs Dep. Josefina. Zona B: Atlético María Juana vs Unión, Ben Hur vs Ferro, Brown vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Arg. de Humberto. Interzonal: Florida vs Arg. de Vila.