Sumatoria casi perfecta de Atlético ante Morón

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, que es organizado por AFA, puso en juego su tercera fecha. En dicha ocasión Atlético de Rafaela se enfrentó ante el Deportivo Morón teniendo una jornada casi perfecta con cinco triunfos y un empate.

En la próxima fecha los pibes de la ‘Crema’ se medirán con sus pares de Temperley, con las tres menores en el predio Tito Bartomioli y las mayores de visitante.



Los resultados:



Cuarta División: Atlético 3 (Nicolás Lencina, Joaquín Stizza y Valentín Luciani) vs Deportivo Morón 0.

Quinta División: Atlético 4 (Ian Ostertag, Agustín Luna, Máximo Galván y Misael Rodríguez) vs Deportivo Morón 2.

Sexta División: Atlético 4 (Facundo Weissen -2-, Mateo Aimar y Joaquín Trionfini) vs Deportivo Morón 2.



Séptima División: Deportivo Morón 0 vs Atlético 1 (Rodrigo Suárez)

Octava División: Deportivo Morón 0 vs Atlético 0

Novena División: Deportivo Morón 0 vs Atlético 6 (Lorenzo Cagnola x2, Máximo Schanz, Santiago Dinono y Valentino Valiente x2).