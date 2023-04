Perotti encabezó el acto por el 41° aniversario de la Guerra de Malvinas

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, asistió a las actividades organizadas en la ciudad de Reconquista, para conmemorar el aniversario N°41 del inicio de la Gesta de Malvinas. También el día sábado, el mandatario provincial participó de la velada patriótica “Malvinas, un sentimiento” y compartió, a las 00 horas, el encendido de la llama votiva y la entonación del Himno Nacional Argentino junto a la Canción del Veterano.

En el acto central por el 41° aniversario de la Guerra de Malvinas, Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, realizado en la mañana de ayer, Omar Perotti sostuvo que “cuando los santafesinos nos amigamos con los santafesinos, y nos encontramos entre nosotros, hacemos cosas importantes. Malvinas nos encuentra a todos los argentinos y ojalá eso nos permita mantener siempre viva esa llama alimentada por el recuerdo de quiénes pusieron todo en una lucha desigual”.

El mandatario provincial continuó su alocución diciendo: “miro hacia delante de mí y veo los abanderados y a los escoltas. Muchos de ellos están en el último año. Es como que hubiesen participado ellos mismos en un acto del 25 de mayo, del 9 de julio como abanderados y a los pocos meses, estaban combatiendo. Para situarnos en lo que significó, para transmitirnos entre nosotros el recuerdo de lo que lo vivimos y a los que no lo vivieron, es como ponerse en un momento en el lugar de todos ellos. Es como ponerse en el momento en el lugar de cada madre, de cada padre, de cada amigo, de quienes hasta hace unos días atrás compartían un lugar en la escuela secundaria, un lugar en el club y de golpe, lo encontraron movilizándose hacia las Islas Malvinas”.

“Cada uno ahí puso todo, dejó su corazón, toda su fuerza pese a las adversidades y claramente que diferencias hubo”, indicó el gobernador. “Eso engrandece a todos los que combatieron eso, sin duda es lo que hoy con orgullo hemos escuchado a Rubén Rada, en representación de todos nuestros héroes”, agregó Perotti.

“Y la verdad démonos cuenta, que es un tesoro lo que tenemos, lo que estamos viviendo. Uno de los héroes hablándonos, otros tantos héroes presentes aquí y en distintos actos con nosotros. Porque de todos los otros héroes de la patria hemos leído sobre ellos, nos han contado sobre ellos, pero nunca hemos escuchado su voz, ni pudimos ver su rostro. Hoy tenemos esa posibilidad de disfrutarlos presentes, la posibilidad de recordar y rememorar este momento para no olvidar nunca. Por eso, va todo el reconocimiento a cada uno de los familiares de los caídos, a cada uno de los amigos de los caídos y fundamentalmente el reconocimiento al valor en combate de todos ellos y al valor en el regreso”, finalizó el gobernador de la provincia.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Reconquista, Enrique Vallejos, remarcó que “a 41 años de la Gesta de Malvinas, los reconquistenses no olvidamos, a 41 años de la guerra los reconquistenses decimos gracias a nuestros héroes y reafirmamos nuestra soberanía sobre las islas”.

“Desde lo más profundo de nuestros corazones y con la autoridad que nos brinda estar del lado de lo justo, del lado de la verdad, del lado correcto de la historia, decimos las Malvinas son argentinas”, remarcó el intendente Vallejos.

Asimismo, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana envió un mensaje a los veteranos y presentes: “hoy como todos los días, vuelve a ser nuestro deber honrar a los caídos y homenajear a los veteranos que combatieron para recuperar estas tierras que nos pertenecen por legítimo derecho y que siguen siendo usurpadas por una potencia extra regional hace 190 años”.

Taiana en su escrito resaltó que “a 41 años de la guerra, seguimos reclamando el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Continuamos exigiendo que el Reino Unido acate las resoluciones internacionales de Naciones Unidas que señalan claramente que existe una disputa de soberanía, y que la solución debe alcanzarse de manera pacífica a través de la diplomacia. Por la sangre de nuestros caídos y porque esa tierra pertenece a nuestra patria reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Sostenemos que la cuestión Malvinas, es una política de estado que exige constancia, persistencia y firmeza”, enfatizó en su mensaje el ministro Taiana.

Por último, el presidente de la Federación de Veteranos de Malvinas de la provincia de Santa Fe, Rubén Rada, sostuvo que “hoy es un Día de Patria. Nuestra provincia es lugar de mucha patria. En esta provincia, allá en el sur, pasó Belgrano y creó nuestra bandera. En esta provincia tuvo lugar la única batalla del General San Martín en territorio patrio. En esta provincia se paró a las flotas británica y francesa en Punta Quebracho. En esta provincia se redactó dos veces la constitución Nacional y de este norte salieron los vuelos Pucará que, a diferencia con la tecnología que tenían los aviones británicos, hicieron temblar al imperio. Por eso, en honor a esos valientes pilotos que se enfrentaron y dieron batalla, por todos ellos hoy es un Día de Patria”.

Estuvieron presentes también en el acto los diputados nacionales, Marcos Cleri y Laura Castets; los ministros de Educación, Víctor Debloc y de Gestión Pública, Marcos Corach; el jefe de la 3ra Brigada Aérea, Comodoro Walter Olmedo, el senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; las diputadas provinciales María Laura Corgniali y Marlen Espindola; el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas del departamento General Obligado, Cesar Reniero; junto a concejales, intendentes y presidentes comunales de toda la provincia.