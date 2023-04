Con Billetera Santa Fe, librerías de la provincia vendieron por $580 millones

La política de desarrollo productivo del gobierno de Santa Fe tiene un firme pilar en el fomento del consumo. A través de su Secretaría de Comercio Interior y Servicios, la provincia ejecuta una serie de políticas para promover la actividad comercial mediante acciones como el apuntalamiento de los negocios de cercanía, la capacitación, la defensa de los derechos de los consumidores, acuerdos de precios entre minoristas y mayoristas, la publicación de precios de referencia y el reintegro de un porcentaje de las compras realizado a través de la aplicación del programa Billetera Santa Fe, entre otras.

Finalizada la campaña de útiles escolares de febrero y marzo, los datos de la misma arrojaron cifras que dan cuenta de un contundente éxito de la articulación de herramientas comerciales impulsadas por la actual gestión del gobernador Omar Perotti: las librerías de la provincia adheridas a Billetera Santa Fe realizaron operaciones por un monto cercano a los $580 millones, superando las 165 mil transacciones en todo el territorio santafesino.

De ese monto, alrededor de $116 millones se volcaron en reintegros al mercado interno, fortaleciendo todo el entramado comercial de Pymes y MiPymes de este rubro minorista, no sólo en los principales centros de consumo, sino también en pequeñas localidades y ciudades del interior provincial.

Además, específicamente para las compras escolares, el gobierno provincial diseñó una canasta de 23 artículos acordada con proveedores y minoristas que se comercializó a $8.390 pesos en librerías que voluntariamente adhirieron en las localidades de San Lorenzo, Bigand, Santo Tomé, Suardi, Alejandra, Santa Fe, Rosario, Casilda, Vera, Villa Constitución y Firmat. Además del precio de referencia, en esos locales los santafesinos pudieron abonar su compra con Billetera Santa Fe, gozando de reintegros del 30% en transacciones realizadas los días lunes, martes y miércoles. Este kit incluyó lápices de color, bolígrafos, lápiz negro, adhesivo, mapas, una regla, crayones, témperas, cuaderno tapa flexible y tapa dura, repuestos de hojas cuadriculadas y rayadas, papel glacé, goma de borrar, tijera, fibras, carpeta, lápiz corrector, sacapuntas, cuadernillo y cartuchera.



LA EDUCACIÓN COMO

PILAR DE LA GESTIÓN

Sobre la iniciativa, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, destacó: “La política que ejecutamos en la campaña de compras escolares permitió que las familias de miles de niños y niñas puedan acceder a útiles escolares a un precio razonable. Todos los sectores de la cadena comercial realizaron un esfuerzo muy grande para otorgar este beneficio. Con esta acción ratificamos que la educación es uno de los pilares fundamentales de esta gestión, y desde distintas áreas de gobierno trabajamos para garantizar que los niños y niñas que son el futuro de esta provincia tengan la posibilidad de aprender, de educarse y de crear herramientas que les permitan crecer en la vida”.

Sobre la campaña y el kit, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, sostuvo: “Recorrimos librerías y comercios de distintos barrios viendo cómo se movió la Canasta Escolar, la promoción que lanzamos desde el gobierno con Billetera Santa Fe. Con estas acciones queremos seguir acompañando al comercio local, aprovechando este tipo de promociones, y dar señales de acompañamiento a las familias santafesinas”. “Esta es la forma de estar presentes en un momento de complejidades innegables. Por eso entendemos que la campaña ha sido un verdadero éxito no sólo por el monto operado, el aumento interanual, la cantidad de operaciones y el dinero de santafesinos y santafesinas que se volcaron en reintegros, sino por el compromiso de librerías que se sumaron a esto”, concluyó Aviano.

En tanto, la directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, expresó: “El kit escolar es muy importante para las consumidoras y los consumidores. Recorrimos librerías, dialogamos con los y las comerciantes para constatar su funcionamiento, vimos cómo los y las clientas lo buscan y cómo se respetan sus derechos. Por eso nos pareció importante ir a los lugares de venta y dialogar con ambas partes”.

La dueña de Librería Merlín de la ciudad de Rosario, Beatriz Jacuzzi, aseguró que la propuesta tuvo una gran aceptación: “Es una muy buena opción para superar la crisis, mucha gente vino a buscarlo, quienes buscan precios vinieron a preguntar directamente por el kit”.

Mauricio Bukschtein, propietario de la librería Tiempo de la ciudad de Santa Fe, dijo: “Me invitaron a sumarme a este programa de iniciación de clases, y creo que fue muy beneficioso, principalmente, para la gente que más lo necesita, porque se trató de 23 artículos a un precio sumamente accesible, sobre todo al utilizar la Billetera Santa Fe que permitió el reintegro del 30%. Desde nuestro lugar estamos contentos de haber podido colaborar”.

Por su parte, el titular de la Federación de Cámaras Empresarias de Comercio y Otras Actividades (Fececo), Eduardo Taborda, mencionó: “Apoyamos completamente estas campañas que se realizan conjuntamente con la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y que promueven las canastas básicas para la época escolar. Son herramientas que ayudan tanto al consumidor como al comerciante, y desde la Federación estamos constantemente articulando este tipo de actividades, para que todo el comercio de la provincia pueda hacer la diferencia y estar a la vanguardia en la satisfacción de necesidades a sus consumidores”.

Además, valoró: “Con Billetera Santa Fe, que es una herramienta que ya llevamos dos años usando, vemos que desde el momento en que fue creada ayudó y colaboró, tanto a los consumidores como a todos los comerciantes, en una época en la que no estábamos bien y gracias a ella pudimos incrementar el consumo. Por eso bregamos y estamos convencidos en que Billetera Santa Fe debe continuar, pensando cómo desde una articulación público y privada podemos hacer que siga siendo sustentable y atractiva para todos los sectores”.