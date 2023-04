Marco Bezzecchi, bailando bajo la lluvia, consiguió su primera victoria en MotoGP

Por Víctor Hugo Fux



(Enviado de LA OPINIÓN a Termas de Río Hondo). - El italiano Marco Bezzecchi y el Mooney VR46 Racing Team lograron su primera victoria en MotoGP en un domingo pasado por agua en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, que sirvió de marco al Gran Premio Michelin de la República Argentina.

Bezzecchi, que había terminado segundo en el Sprint disputado el sábado con piso seco, ayer fue contundente, imponiéndose de principio a fin para celebrar por primera vez en el escalón más alto del podio en la categoría "reina".

Uno de los discípulos de Valentino Rossi, también alcanzó un triunfo inédito hasta ayer para el equipo del retirado múltiple campeón, con el valor agregado de treparse a la punta del certamen, aprovechando el desafortunado fin de semana del vigente monarca Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), que luego de una caída no pudo ingresar en la zona de puntos.

Al margen de la autoridad que impuso Bezzecchi, merece destacarse la excelente recuperación del francés Johann Zarco (Prima Pramac Racing), que superó a una vuelta del epílogo al español Alex Márquez (Gresini Racing), para completar otro podio ocupado íntegramente por la marca italiana Ducati.

Franco Morbidelli (Monstar Energy Yamaha) reiteró ayer el cuarto puesto conseguido en la jornada previa en el Sprint, en tanto que Jorge Martín (Prima Pramac Racing) fue quinto y Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) ocupó el sexto lugar.

Volvieron a decepcionar Maverick Viñales y Aleix Espargaró (los integrantes del Aprilia Racing), quienes habían dominado en las Prácticas Libres del viernes y concluyeron 12° y 15°, respectivamente, llevándose una magra cosecha de Argentina.

Campeonato: Marco Bezzecchi 50 puntos; Francesco Bagnaia 41; Johann Zarco 35; Alex Márquez 33; Maverick Viñales 32; Jack Miller 25; Jorge Martín y Brad Binder 22; Franco Morbidelli 21 y Fabio Quartararo 18.



AUSENCIA DE MIR

Después de una revisión médica efectuada en la mañana del domingo, el piloto español Joan Mir (Repsol Honda Team), fue declarado "no apto", como consecuencia de un traumatismo craneal y cervical.

Tras someterse a un TAC y a una ecografía en el Hospital de Santiago del Estero, se confirmó que padece "una lordosis fisiológica cervical, mostrando sensación de náuseas y mareos".

MotoGP (Carrera): 1° Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), en 44m28s518, a un promedio de 162,0 Km/h; 2° Johann Zarco (Prima Pramac Racing) a 4s085; 3° Alex Márquez (Gresini Racing) a 4s681; 4° Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) a 7s581; 5° Jorge Martín (Prima Pramac Racing) a 9s748; 6° Jack Miller (Red Bull KTM Factory Team) a 10s562; 7° Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) a 11s095; 8° Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) a 13s694; 9° Alex Rins (LCR Honda Castrol) a 13s694 y 10° Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) a 14s327.



GANÓ ARBOLINO

Reducida a 14 vueltas por la lluvia, la competencia de Moto2 fue ganada por el italiano Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), quien superó a cuatro giros de la bandera a cuadros al español Alonso López (CAG Speed Up), mientras que arribó en el tercer lugar el británico Jake Dixon (Solunion Gas Gas Aspar Team).

Moto2 (Carrera): 1° Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), en 26m26s606, a un promedio de 152,6 Km/h; 2° Alonso López (CAG Speed Up) a 663 milésimas; 3° Jake Dixon (Solunion Gas Gas Aspar Team) a 1s961; 4° Aron Canet (Pons Wegow Los 40) a 7s769; 5° Sergio García Dols (Pons Wegow Los 40) a 11s954; 6° Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact) a 12s274; 7° Filip Salac (QJ Motor Gresini) a 12s758; 8° Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) a 13s100; 9° Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) a 13s649 y 10° Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) a 14s107.



VENCIÓ SUZUKI

En una carrera accidentada, que se desarrolló con piso húmedo y con varias caídas en diferentes pasajes, el japonés Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) sobrevivió a todas las dificultades, para quedarse con una victoria incuestionable en Moto3.

La lucha por el segundo puesto fue apasionante hasta el último giro, en el que se fueron al piso dos de los cinco pilotos que luchaban por escoltar al ganador. En definitiva, esa ubicación quedó en poder del brasileño Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) y el italiano Andrea Migno (CIP Green Power), quienes acompañaron al vencedor en el podio.

Moto3 (Carrera): 1° Tatsuki Suzuki (Leopard Racing), en 35m18s099, a un promedio de 147,0 Km/h; 2° Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) a 4s571; 3° Andrea Migno (CIP Green Power) a 4s699; 4° Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech 3) a 8s814; 5° Scott Ogden (Visiontrack Racing Team) a 11s512; 6° Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) a 11s865; 7° Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) a 12s156; 8° Xavier Artigas (CFMoto Racing Pruestel) a 12s467; 9° Ryusei Yamanaka (Autosolar Gas Gas Aspar Team) a 12s844 y 10° David Salvador (CIP Green Power) a 12s885.