Estaba ebrio y agredió a la Policía

En la madrugada del viernes, efectivos de Subcomisaría 1ª fueron comisionados por el despacho de Emergencias 911 a calle Pascual Brusco al 1700 -barrio Virgen del Rosario-, por un desorden familiar.

En el lugar, entrevistaron a una mujer, quien dio cuenta que un sujeto alcoholizado estaba peleando con otro, a quien insultaba e intentaba agredir; lo cual no lograba ya que el restante lo sostenía de los brazos.

En un momento, el agresor logró zafarse y se abalanzó contra el personal policial actuante, pero fue reducido y aprehendido. Una vez en sede policial, entablaron comunicación con el Fiscal en turno, quien ordenó la detención del sujeto de 25 años, y su remisión a la Alcaidía.



AGRESIVOS CON

LA POLICÍA

En la víspera, la policía produjo el arresto de dos menores de edad por atentado y resistencia a la autoridad policial, en nuestra ciudad.

Personal policial de Cuerpo Guardia de Infantería, fue comisionado a las 10.00 de ayer, por la Central de Monitoreo, a Av. Italia intersección Gabriel Maggi, ante la presencia de una motocicleta de dudosa procedencia.

Al llegar al lugar e identificar a dos jóvenes que se conducían en la misma, estos comenzaron a ponerse agresivos contra el personal policial, por lo cual procedieron a su aprehensión y traslado junto al birrodado a sede de Subcomisaria 1ª .

Los dos menores de 17 años, quedaron en calidad de detenidos comunicados hasta finalizar los requisitos legales y ser entregados a sus progenitores. En tanto que la motocicleta marca Corven Mirage 110 c.c. de color negro, en

regular estado de uso y conservación, quedó secuestrada en averiguación de su real procedencia ya que los mismos no supieron dar fe de la misma, no obrando pedido alguno por el momento.