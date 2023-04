Boca goleó a Barracas Central

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Boca recuperó la memoria y goleó por 3 a 0 en su visita a Barracas Central, en un atractivo encuentro que disputaron ayer, en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, en la continuidad de la novena fecha de la Liga Profesional 2023.

Darío Benedetto, a los 28 minutos, Luca Langoni, a los 33, y Guillermo "Pol" Fernández, a los 41 de la primera etapa, le dieron el triunfo al "Xeneize".

Con este resultado, Boca cortó una racha de tres encuentros sin victorias en la Liga Profesional 2023, llegó a las 14 unidades y escaló a la sexta posición del certamen, a siete puntos del líder River.

El encuentro tuvo como claro dominador a Boca, aunque pasó algunos sobresaltos en los primeros minutos cuando el local -con poco- acechó el arco custodiado por Sergio "Chiquito" Romero, quien transmitió seguridad.

Pese a los embates aislados del local, los dirigidos por Mariano Herrón -de forma interina- lograron plasmar su supremacía en el marcador cerca de la media hora de juego: Benedetto corrió al espacio, fue asistido por "Pol" Fernández y definió cruzado para firmar el 1 a 0 con la complicidad de Agustín Dáttola, quien terminó de llevarse por delante la pelota.



OTROS RESULTADOS. San Lorenzo 0 - Independiente 0, Racing 2 - Huracán 1, Tigre 2 - Lanús 1. HOY: 16.30hs Instituto vs Talleres, 19hs Colón vs Atlético Tucumán, 21.30hs Banfield vs Platense. LUNES: 20hs Belgrano vs Sarmiento, 21.30hs Central Córdoba vs Arsenal.



PRINCIPALES POSICIONES: River 21, puntos; San Lorenzo 17; Racing 17; Central 17; Defensa 15; Argentinos 14; Boca 14, Lanús 14; Newell's 14.